Фонд Мельниченко и «Российская газета» представили специальный проект о профессиональном будущем молодежи

Фото: Ирина СИМОНОВА

Фонд Мельниченко совместно с «Российской газетой» подготовил специальный информационный проект «Будущее начинается сегодня», посвященный системе профориентации и образовательным программам, которые помогают школьникам и студентам из малых промышленных городов и поселков осознанно выбирать профессию и строить карьеру.

Фото: Ирина СИМОНОВА

На протяжении нескольких лет Фонд выстраивает единую образовательную экосистему, объединяющую школы, колледжи, вузы и предприятия компаний-партнеров – СУЭК, СГК и «ЕвроХим».

В рамках этой системы в Котельниково успешно функционирует проект Профклассы.ФМ, в Волжском политехническом техникуме при поддержке Фонда Мельниченко созданы целевые программы обучения: «Подземная разработка месторождений полезных ископаемых» и «Монтаж, техническое обслуживание, эксплуатация и ремонт промышленного оборудования».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Образовательная и материально-техническая базы для обучения были созданы при поддержке ЕвроХим-ВолгаКалия и Фонда Андрея Мельниченко. Техникум обеспечили современным оборудованием и учебными материалами, оказали содействие в разработке образовательных методик, соответствующих требованиям производства. Кроме того, Фонд Мельниченко сделал капитальный ремонт учебных аудиторий.

Спецпроект показывает, как эта система работает на практике: от первого знакомства ребенка с наукой и современным производством до получения профессии и начала трудового пути. Такой подход помогает молодым людям увидеть возможности для профессиональной реализации на своей малой родине, а территориям – сохранять и развивать человеческий капитал.

Генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлёва: «Развитие потенциала молодого поколения – это не абстрактная задача, а вопрос будущего энергетики, химической промышленности, горнодобывающей отрасли и самих территорий, на которых живут люди. Мы стремимся, чтобы дети получали доступ к качественному образованию вне зависимости от места своего проживания. Именно на это нацелена наша большая профориентационная система: помочь человеку найти дело по душе и раскрыть свой талант».

Спецпроект подробно рассказывает о том, как работает образовательная экосистема Фонда Мельниченко. В центре внимания – проекты, сопровождающие детей и молодежь на разных этапах обучения:

«Профклассы.ФМ» и «Профкоманды.ФМ»: как старшеклассники получают первые рабочие профессии на базе колледжей и во время летних каникул проходят профориентационную стажировку на предприятиях.

Центры талантов: как экосистема Фонда готовит победителей и призеров российских и международных олимпиад по физике и химии.

Проект Future Makers: как молодежь со всей страны решает актуальные инженерные кейсы.

Стипендия Андрея Мельниченко: как Фонд помогает студентам из 48 городов сосредоточиться на учебе и профессиональном развитии.

Проффест: как городской фестиваль Фонда превращает знакомство с профессиями в увлекательные квесты и интерактивные игры.

Познакомиться со специальным проектом «Будущее начинается сегодня» можно на сайте «Российской газеты».