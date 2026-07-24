Серебряная команда: горноспасатели ВолгаКалия заняли второе место в профсоревнованиях

Фото: Ирина СИМОНОВА

За три турнирных дня горноспасатели ВолгаКалия показали отличные результаты: за секунды устранили неисправности в респираторах Р-30, сдали сложнейший теоретический экзамен и провели реанимацию на манекене. В виртуальной шахте они безошибочно потушили пожар, а в реальных условиях — эвакуировали троих условно пострадавших из зоны нулевой видимости.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Высокий профессионализм в личном зачёте показал слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда Радихан Джаббаров, занявший первое место в номинации «Лучший техник».

Упорство и самообладание горномонтажника подземного 5 разряда участка монтажно-демонтажных работ Александра Добнюка и машиниста буровой установки пятого разряда Даниила Болдырева помогли им занять первое и третье места в категории «Лучший боец».

Сразу три вторых места в личном зачёте завоевали спасатели ВолгаКалия. Заместитель главного инженера рудника Станислав Гоготов продемонстрировал безупречный расчет параметров зоны условного поражения и занял второе место в номинации «Лучший руководитель ликвидации аварии».

Четкая постановка задач коллегам, решительность и выносливость обеспечили второе место в номинации «Лучший командир отделения» мастеру горному участка горно-капитальных работ № 1 – Сергею Гутенёву.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Командир вспомогательной горноспасательной команды Константин Тимофеев блестяще управлял личным составом в условиях нулевой видимости и координировал действия коллег во время тушения четырех очагов пожара. Высокий уровень подготовки и лидерская позиция принесли Константину второе место в номинации «Лучший руководитель горноспасательных работ».

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Серебро этих соревнований — прямое доказательство того, что наши специалисты готовы к любым вызовам. ВолгаКалий гордится своей горноспасательной командой, и нет сомнения, что впереди у нашей ВГК новые, еще более масштабные высоты», — отметил исполняющий обязанности Генерального директора — директор по производству ЕвроХим-ВолгаКалия Валерий Иванов.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Со 2 по 7 августа в городе Кемерово команда спасателей ВолгаКалия будет участвовать во Всероссийских соревнованиях по тактической подготовке работников аварийно-спасательных служб и формирований, выполняющих горноспасательные работы. Участие в них примут 19 команд из 5 организаций ВГСЧ МЧС России и 5 приглашенных команд российских и иностранных профессиональных аварийно-спасательных и нештатных аварийно-спасательных служб.