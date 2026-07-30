Массовое отключение света 31 июля грозит четырем районам Волгограда

Отключения пройдут в двух районах. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в конце рабочей недели снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В пятницу, 31 июля 2026 года, массовые отключения света запланированы в домах и на предприятиях двух районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Советском и Красноармейском районах. Горожанам лучше сегодня заранее подзарядить гаджеты.

В Советском районе отключения пройдут с 09:00 до 13:00 и с 13:00 до 17:00 по адресам: Богданова, 1/1, 1/2, 1/3 (ПАО «Мобильные ТелеСистемы», ООО «Т2 Мобайл»), а также с 09:00 до 17:00 по адресам: Полухина, 2/1, 2/2, Университетский проспект, 90, 92.

В Красноармейском районе света не будет с 09:00 до 17:00 по адресам: Минская, 211–249, 234–240, Марата, 2–20, Лесобазовская, 1–27, Руставели Шота, 1–23, 2–24, Симферопольская, 251–255, 230–236, а также организации ООО «Орконт», ИП Медунов Евгений Борисович, АО «Продторг».

В Кировском районе отключение электричества пройдет с 09:00 до 17:00 по адресам: Курчатова, 4, 6, 8, 10, 10а, 12, Кирова, 102, 104, 106, Губкина, 3, 3а, 5, а также ООО «Стройтехконтроль».

В Краснооктябрьском районе с 09:00 до 16:00 света не будет по адресам: Слуцкая, 12–34, 13–35, Ермоловой, 34–40, Типографская, 39–71, 42, 44, 50–66, Вязниковский переулок, 27, Узловая, 19а, 19–59, 59/1, 61, 63, 65, 65/1, 67, 16–68, Шатурская, 26, а также ИП Шевелева Елена Дмитриевна, АО «Волгоградгоргаз».