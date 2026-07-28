Массовое отключение света 29 июля грозит пяти районам Волгограда

Электричества не будет на десятках улиц. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в середине рабочей недели снова ожидают очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В среду, 29 июля 2026 года, массовые отключения света запланированы в домах и на предприятиях сразу пяти районов областной столицы. Энергетики проведут профилактические работы и ремонт на электросетях. Горожанам лучше сегодня заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре.

В Красноармейском районе отключения пройдут с 09:00 до 12:00 по проспекту Героев Сталинграда, 4, 6, 8, 10, а также с 16:00 до 18:00 по адресам: Бутлерова, 208–236, 246–280, 33-х Героев, 207–281, Клавы Панчишкиной, 193–313, Красных Зорь, 192–251, Замкнутый, 19–22, Фролова, 11–17, Марата, 22–40, Симферопольская, 187–249, Марата, 12–73, Безымянный, 5–7, Волкова, 1–90, Марковникова, 7–81, Сулеймана Стальского, 7–69, Миклухо-Маклая, 1–89.

В Ворошиловском районе обесточат дома с 09:00 до 17:00 по адресам: Немировича-Данченко, 46/140, Неждановой, 4Д, 6, 6/1, 6А, 10/15, Дагестанская, 100а–142, 1-я Консервная, 133–157, Львовская, 142–144, 2-я Консервная, 106–114.

В Дзержинском районе перебои со светом с 09:00 до 17:00 будут на улицах Полины Осипенко, 20–42, Ангарская, 51, 53, Семигорская, 5–17, бульвар 30 лет Победы, 62, 66, 66а.

В Советском районе с 09:00 до 17:00 под отключение попадают: Ерина, 2, 3, Ивановского, 3, Тимирязева, 19, 23, 29, 44.

В Тракторозаводском районе с 09:00 до 17:00 света не будет нан улицах Электрогорская, 6–10, Мценская, 2–10, Ярцевская, 1–24, Новая, 2–26, Ломоносова, 2–8, Ломоносова, 2–6, Узловая, 1–17, Шатурская, 3–15, Лумумбы Патриса, 4, 10, Бедного Демьяна, 1, 2.