Начинается новый этап развития «Аксайской Дубравы» при поддержке Фонда Мельниченко и ВолгаКалия

Фото: Ирина СИМОНОВА

Это стало возможным благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Парк уже зарекомендовал себя как ключевое общественное пространство города и любимое место отдыха всех жителей Котельниково. На территории «Аксайской дубравы» регулярно проходят культурные и спортивные активности, концерты и выставки, объединяющие разные поколения горожан.

«Развитие комфортной городской среды — важная часть нашей социальной повестки, — отметил генеральный директор ЕвроХим ВолгаКалия Сергей Ширяев. — Парк стал настоящим центром притяжения, и мы рады участвовать в его развитии».

Фото: Ирина СИМОНОВА

Строительство третьей очереди направлено на дальнейшее расширение рекреационных возможностей парка: планируется обустройство новых прогулочных зон, дополнительных площадок для проведения мероприятий и мест для семейного отдыха. Парк станет больше на 4,3 гектара, площадь озеленения – на 27 тысяч квадратных метров. Появятся новые спортивная и детская площадки, сцена, дополнительные парковочные места. Отдельно стоит отметить Рощу героев – мемориальную ландшафтную композицию, объединяющую память о подвигах прошлого и настоящего с природной эстетикой «Аксайской Дубравы».

Особое внимание в проектном решении уделено сохранению природного ландшафта и озеленению территории — в соответствии с принципами устойчивого развития и экологической ответственности, которые разделяют ВолгаКалий и Фонд Мельниченко.

«Современные общественные пространства давно перестали быть просто местами для прогулок. Они формируют узнаваемый образ города и становятся его достопримечательностями, гармонично объединяя природные объекты и элементы дизайна. При этом важно создавать пространства, которые одинаково востребованы и для семейного отдыха, и для занятий спортом, и для проведения городских мероприятий. Новый этап развития «Аксайской дубравы» позволит сделать парк обширнее и комфортнее, сохранив его природный характер», — добавила генеральный директор Фонда Мельниченко Татьяна Журавлева.