Массовое отключение света 27 июля грозит сразу пяти районам Волгограда

Электричества не будет довольно долго Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в начале недели ждут очередные временные неудобства из-за перебоев с электричеством. В понедельник, 27 июля 2026 года, довольно массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях пяти районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы в Дзержинском и Центральном, Ворошиловском, Советском и Красноармейском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить телефоны и гаджеты, а также перебрать холодильники – отключения света в жару будут долгими.

В Дзержинском районе среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 27 июля 2026 окажутся с 9.00 до 17.00 часов жители домов и организации: ул. Витимская, 35а, ул. Денисовская, 32-44, 35-45, 45а, ул. Днепровская, 20-26, 26а, 28-32, 32а, 34-40, 21-43, 43а, пр. Маршала Жукова, 101, 105, 107, 109, 111, 115, ФЛ Валитова, Магнит, ФЛ Сокольская, ИП Вдовенко, МТС, ИП Новохатская, районное общество инвалидов, ООО Лакки, ООО Золотые купола, ИП Бубнова, ИП Франгулян, ИП Алиев, ИП Глазунов, ул. Хорошева, 30а, 50, 52, ФЛ Лесенко.

В Центральном районе Волгограда отключение электричества 27 июля 2026 затронут с 9.00 до 17.00 два дома на ул. Советская, 8 и 10.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 27.07.2026 наметили с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Ейская, 1-17, 3а, 5а, 11а, 15а, 2-26, 4а, 16а, 20а, 22а, 24а, 26а, 26б, ул. Лугопольская, 72, 91-97, ул. Просвещения, 1а, 1, 3, 5, 6, 6а, ул. Чарджуйская, 97, ул. Чигиринская, 69-77, 69а, 73а, 64-68.

В Советском районе Волгограда отключение света 27 июля пройдет с 9.00 до 16.00 по адресам: ул. Палиашвили, 1-55, 1а, пер. Ольховский, 2-6.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 27 июля запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Лесобазовская, 1-27, ул. Марата, 2-20, ул. Минская, 211-249, 234-240, ул. Руставели, 1-23, 2-24, ул. Симферопольская, 251-255, 230-236, Орконт, ИП Медунов, Продторг. Ранним утром без света на пару часов – с 5.00 до 7.00 – останутся дома на ул. 33-х Героев, 207-235, 245-281, 200-268, 268а, пер. Безымянный, 5-7, ул. Бутлерова, 208-236, 246-280, 389, ул. Волкова, 1-77, 2-90, 85, пер. Замкнутый, 19-21, 20-22, ул. Красных Зорь, 195-251, 192-248, ул. Марата, 41-73, 12-28, пер. Марата, 22-28, 40, ул. Марковникова, 7-81, 8-70, ул. Миклухо-Маклая, 1-89, 8-82, ул. К. Панчишкиной, 193-313, 196-250, ул. Симферопольская, 187-249, 188-228, ул. Сулеймана Стальского, 7-69, 22-40, 22а-40а, ул. Фролова, 11-17.

Учтите, запланированные отключения могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Также с понедельника, 27 июля, волгоградцев ждет новая волна отключений горячей воды. А в выходные будут и отключения холодной воды в Ворошиловском.