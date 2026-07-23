Массовое отключение света 24 июля грозит семи районам Волгограда

Отключения затронут семь районов. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в конце рабочей недели снова ожидают временные неудобства из-за плановых работ на электросетях. В пятницу, 24 июля 2026 года, массовые отключения света затронут дома и предприятия сразу семи районов областной столицы. Энергетики проведут профилактику и ремонт оборудования в Тракторозаводском, Советском, Красноармейском, Ворошиловском, Центральном, Дзержинском и Краснооктябрьском районах. Горожанам рекомендуют заранее подзарядить гаджеты.

В Тракторозаводском районе отключение электричества пройдет 24 июля 2026 года с 09:30 до 17:00 по адресам: улица Богомольца, 6 (ИП Чиков Вячеслав Викторович). Также с 09:00 до 17:00 обесточат улицу Льговского (1-21, 54-76, 56а), улицу Бакунина (29, 33, 35), улицу Котельникова (56, 73), а также ИП Алиев Исмаил Аслан оглы и АО Волгоградгоргаз.

В Советском районе 24 июля 2026 года с 09:00 до 16:00 отключат свет на улице Палиашвили (1-55, 1а) и в переулке Ольховском (2-6).

В Красноармейском районе 24 июля 2026 года с 09:00 до 16:00 без электричества останутся проспект Канатчиков (7, 9), улица Ломакина (19), а также ИП Ларина Инна Вячеславовна, ФЛ Мельникова Дарья Владимировна и ИП Прокопцов Вячеслав Дмитриевич.

В Ворошиловском районе отключения 24 июля 2026 года пройдут в разное время. С 09:00 до 16:00 обесточат улицу Елабужскую (27, 27/1, 29/1, 29, 31/1, 31, 35, 37, 43, 36-42, 42/2, 46, 46а, 48б, 48), улицу Ельшанскую (82, 82а), улицу Котлубанскую (71а, 71-77), улицу Ленкоранскую (41, 43, 43а, 45, 46, 48), улицу Ставропольскую (31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 35а, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 43а, 45, 47), а также ИП Хачатрян Гайк Самвелович, ООО Вертикаль, ООО Светосервис-Волгоград и ФЛ Зубков Сергей Юрьевич. С 09:00 до 17:00 отключат улицу Производственную (7 — ИП Магомедов Зайнутдин Заидович, 3 — ФЛ Кувикова Илона Ильинична), улицу Академическую (2-6, 18, 20, 16, 1, 1а), улицу Запрудную (3, 5, 7а, 7б, 11, 15, 15а, 2, 13, 15, 4), улицу Институтскую (1, 3, 2, 4, 4а, 8), улицу Новостроек (3-7, 9, 8, 2, 4, 13, 15, 7), улицу Окружную (1, 3), улицу Калмыцкую (1, 5, 11, 2-8, 7), улицу Песчаную (15), улицу Курскую (1, 3, 1 — ООО Учебный центр), улицу Одесскую (1-9, 2-10), улицу Астраханскую (1, 5, 11, 13, 2-10), улицу Московскую (1-11, 2, 6, 10), а также поселок Царицын (ООО Конно-спортивный клуб Премьер) и улицу Центральную, 3Б (ООО Торговая компания “Царица”).

В Центральном районе 24 июля 2026 года с 09:00 до 16:00 без света останутся улица Житкурская (46-52, 52б, 54-58, 58б, 59-71), улица Ткачева (69, 82, 88), улица Денисовская (6-18, 22-26, 26б, 28, 30, 30а, 18а, 7-15, 15а, 17, 19а, 19-35, 41), улица Днестровская (48-66, 66а, 43б, 43, 93, 95, 99), улица Витимская (26, 28), а также ООО фирма Ком-Билдинг.

В Дзержинском районе 24 июля 2026 года с 09:00 до 17:00 отключат свет на улице Краснополянской (26а, 14а, 12 — АО СП Заря), а также ИП Баюрова.

В Краснооктябрьском районе 24 июля 2026 года с 08:30 до 17:00 обесточат улицу Руднева (22а, 90-102, 95-113, 109а), переулок Вогульский (15, 17, 19а), улицу Капитанскую (2-32, 3-17, 7а), улицу Заполярную (3-9, 14, 16), улицу Южную (4-8, 1-7), улицу Западную (6-10, 5-11), улицу Новинскую (6-12, 7-13), улицу Кольскую (16) и улицу Мичурин сад (1-5).