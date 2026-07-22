Массовое отключение света 23 июля грозит сразу шести районам Волгограда

Электричества не будет весь день Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в очередной раз ожидают временные неудобства из-за перебоев с электричеством в конце рабочей недели. В четверг, 23 июля 2026 года, весьма массовые отключения света запланировали в жилых домах и организациях сразу шести районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические и ремонтные работы по всему городу, за исключением Центрального и Кировского районов. Горожанам стоит заранее подзарядить телефоны и гаджеты, а также перебрать холодильники – отключения света везде будут продолжительными.

В Тракторозаводском районе Волгограда отключение электричества 23 июля 2026 затронет с 9.00 до 17.00 дома по адресам: ул. Мценская, 2-10, 3-9, ул. Ломоносова, 2-8, 8а, пер. Ломоносова, 2-6, 2а, ул. Новая, 2-6, 10, 16, 18, 22а, 24, 26, ул. Узловая, 1-17, 17/1, 2-14, ул. Шатурская, 3-15, 15а, ул. Электрогорская, 6-10, ул. Ярцевская, 1-11, 1а, 8-24.

В Краснооктябрьском районе Волгограда отключение электричества наметили 23 июля 2026 с 9.00 до 17.00 в жилых домах и организациях на пл. Белинского, 1а-13а, 1/1, 3/1, 5/1, 4-14, 15, 15б, 15а, пер. Лермонтова, 1, 4, 5, 6, 11, 13/1, ул. Лермонтова, 5-19, НПО Интеллектуальные технические системы (видеофиксация), 23-29, ул. 2-я Лермонтова, 2-20, 2а, 1а, 1б, ул. Мамаевская, 23-41, 26-42, ул. Мичурина, 35-61, 63а-75, 68а-76, 63, 64, 66, 66а, ул. Просторная, 3-15, 18/1, 18/3, 17а-23, 4-28, 18/4, ул. Ушинского, 1-13, ул. Чайковского, 1-65, 35а, 2а, 2-66, ФЛ Ткачев, автомастерская. С 8.30 до 17.00 свет уже в который раз планируют отключить на ул. Руднева, 22а, 90-102, 95-113, 109а, пер. Вогульский, 15, 17, 19а, ул. Капитанская, 2-32, 3-17, 7а, ул. Кольская, 16, ул. Мичурин сад, 1-5, ул. Заполярная, 3-9, 14, 16, ул. Западная, 6-10, 5-11, ул. Новинская, 6-12, 7-13, ул. Южная, 4-8, 1-7.

В Дзержинском районе отключение света 23.07.2026 запланировали с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. К. Либкнехта, 21, 21А, пр. Жукова, 83, 83/1 (общежитие, учебно-лабораторный корпус), 83/2, 85, ул. Твардовского, 3, 5, 9, 19, ул. Полоненко, 1, 2, 2а, 3.

В Ворошиловском районе Волгограда отключение света 23 июля затронет с 8.00 до 17.00 дома на ул. П. Ангелиной, ул. Вишневского, ул. Куприна, ул. Каргопольская, ул. Калиновская, ул. Купавинская, ул. Рублева, ул. Тирольская, ул. Ужгородская, 76а, 78, 82а, 86-96, 102, 104, 112а, 112, 114-128, Т2 Мобайл, СНТ Спартак и СНТ Прогресс.

В Советском районе Волгограда среди коммунальных страдальцев, которых затронут отключения света 23 июля 2026 будут с 9.00 до 17.00 жители домов на ул. Дж. Джабаева, 44/8а, 44/10, 44/11, ул. Палиашвили, 1-55, 1а, пер. Ольховский, 2-6.

В Красноармейском районе Волгограда отключение электроснабжения 23 июля пройдет также с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Лесобазовская, 1-27, ул. Марата, 2-20, ул. Минская, 211-249, 234-240, ул. Руставели, 1-23, 2-24, ул. Симферопольская, 251-255, 230-236, Орконт, ИП Медунов, Продторг.

Учтите, запланированные отключения могут перенести или отменить в последний момент по независящим от редакции причинам.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

Также волгоградцев ждет новая волна отключений горячей воды.