На АЗС Волгограда уже нет километровых очередей и есть бензин. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградцы снова начали спать ночами, вместо того чтобы стоять в очереди на заправку. Ситуация с бензином постепенно нормализуется. Автомобилисты говорят о том, что временами им удается заправиться вообще без очереди, иногда приходится постоять 15-20 минут. 18 июля 2026 года власти сообщили еще одну хорошую новость – лимит на заправках «Лукойла» снова увеличили второй раз за неделю – теперь до 40 литров. Ситуацию с бензином и дизельным топливом в Волгоградской области на сегодня, 18 июля, последние новости прокомментировали в облпромторге и ТЭК.

- Принятые совместно решения по стабилизации топливного рынка дают позитивный результат — ситуация постепенно нормализуется, - заявляют чиновники.

Ситуация с бензином Волгограде и области 18 июля 2026 года: ограничения, последние новости на сегодня

В Волгоградской области обошлось без ведения QR-кодов и отпуска бензина по номеру телефона. Лимиты вводили отдельные сети на количество литров в одни руки, также действует запрет на заправку в канистры. Если бензин заканчивается, на отдельных АЗС могут отпускать топливо только по транспортным картам, оставляя резерв для машин экстренных служб, коммунальной техники, дорожников, сельхозпроизводителей. По словам губернатора Андрея Бочарова, все аграрии в период уборки урожая обеспечены топливом в первую очередь.

Напомним, на заправках «Лукойла» в Волгограде ограничение на бензин с 14 июля увеличили до 30 литров, с 18 июля – до 40 литров. Дизельного топлива за один раз можно залить до 60 литров, на трассах Волгоградской области отпускают по 200 литров «солярки».

- Чтобы минимизировать ожидание, работу АЗС приостанавливают только на время приема топлива от бензовозов. Жителей Волгоградской области просят заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок, - заявили в облпромторге 18 июля.

Кто-то за время топливного кризиса обзавелся новыми полезными привычками: больше ходить пешком или ездить на велосипеде. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Есть ли дизельное топливо и бензин на заправках Волгограда и области на сегодня, 18 июля, цена

Иногда автовладельцам приходится поездить по заправкам в поисках бензина определенной марки. Например, не везде бывает АИ-100. Водители активно пользуются сервисами и приложениями, где можно отследить наличие бензина на конкретной заправке, а также чатами, в которых обсуждают ситуацию с топливом.

Цены на бензин заметно отличаются даже в пределах Волгограда. Те, у кого есть свободное время, могут проехать по заправкам и поискать топливо подешевле. За последнюю неделю цены на бензин снова выросли, хотя власти уверяют, что постоянно отслеживают эту ситуацию и необоснованного обогащения не допустят.

- Мониторинг ситуации на топливном рынке продолжается профильными ведомствами региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области, - уверяют чиновники.

По последним данным Волгоградстата, за неделю с 7 по 13 июля 2026 года средняя цена на топливо на АЗС в Волгоградской области выросла на 1,5 рубля. Заметнее всего подорожал бензин популярной марки АИ-95 – на 1,62 рубля. Дизель прибавил в цене 77 копеек, АИ-92 – 1,45 рубля.