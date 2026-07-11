Первой отреставрируют скульптуру с гидрой Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Главный монумент мемориального комплекса на Мамаевом кургане в Волгограде отреставрировали в 2020 году. Скульптуре «Родина-мать зовет!» заделали более 14 километров трещин и около 180 тысяч дефектов. Но вода, ветер и перепады температур оставили свой отпечаток и на других памятниках знаменитого мемориала. Летом 2026 года музей-заповедник «Сталинградская битва» приступил к реставрации шести скульптурных композиций на площади Героев. Первой строительные леса окружили скульптуру с гидрой.

За два года на площади Героев Мамаева кургана отреставрируют все шесть скульптур Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

- Реставрация проводится силами музея-заповедника. Предполагается в течение двух лет, работая в теплое время года, отреставрировать все шесть скульптур, а в дальнейшем привести в надлежащий вид все скульптурные композиции мемориала, - рассказали в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Скульптуру закрыли полотном на время реставрации. Фото: музей-заповедник

От глаз жителей Волгограда и туристов за полотом уже скрыли скульптуру, где защитники Сталинграда уничтожают свастику и гидру, олицетворяющие фашизм. Чтобы залечить «раны», используют ту же технологию, что и при реставрации монумента Родины-матери. Бетонную поверхность очищают от загрязнений, трещины открывают и заделывают специальными составами. Делают все это специалисты музея, у которых за спиной большой опыт реставрационной работы.

Трещины заделают специальными растворами Фото: музей-заповедник

– Это тонкая, кропотливая, порой, ювелирная работа, с которой наши специалисты успешно справляются, – отмечает директор музея-заповедника Алексей Дементьев. – Это вселяет уверенность в том, что все элементы этого грандиозного скульптурного ансамбля будут выглядеть достойно.

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