Снос часовни в Комсомольском саду одобрили на слушаниях в Волгограде

Часовня пойдет под снос вместе с церковной лавкой и деревьями вокруг Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

Чиновники единогласно одобрили снос храма ради строительства культурно-просветительского центра и новой церкви в Горсаду. В общественных обсуждениях о судьбе православной часовни в честь Иконы Урюпинской Божией Матери в Комсомольском саду и зелени вокруг нее приняли участие комитеты по управлению госимуществом и культуры Волгоградской области, департамент муниципального имущества и АО «Волгоградгоргаз». В итоге главе Волгограда рекомендовали утвердить планируемые изменения.

- Целесообразно рекомендовать главе Волгограда утвердить документацию по планировке территории (проекту планировки территории и проекту межевания территории) части земельного участка с кадастровым № 34:34:040034:21 по улице Краснознаменской в Центральном районе Волгограда, - говорится в документе.

Процедура общественных слушаний проходила с 25 июня по 8 июля в заочном формате без собрания жителей и была обязательной формальностью. Так что вопрос о сносе намоленного места решен. Закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра уже заложили губернатор Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор.

Облкомкультуры просил учесть при создании нового центра особенности общественного пространства около музея Лосева в царицынской пожарной каланче и кукольного театра с прилегающей территорией.

- Объединенное многофункциональное пространство станет центром духовного и творческого развития, будет способствовать приобщению к традиционным ценностям, духовно-нравственному воспитанию, развитию творческого потенциала, креативного мышления, а также формированию социально-эмоционального интеллекта, - отмечают в отклике.

Напомним, на месте часовни и деревьев в Комсомольском саду построят два корпуса культурно-просветительного центра и новую церковь. Там планируют разместить воскресную школу с залом для конференций, общественный и просветительский центры с библиотекой, а также иконописной мастерской.

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