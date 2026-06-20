Часовню в Горсаду Волгограда и деревья снесут ради просветительского центра

Часовня пойдет под снос. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В центре Волгограда снесут православную Часовню в честь Иконы Урюпинской Божией Матери в Комсомольском саду, а также сад вокруг нее. Уже на следующей неделе, с 25 июня 2026 года, в городе стартуют общественные обсуждения по поводу грядущего строительства в парке. Вопрос решенный – на минувшей неделе закладной камень на месте будущего культурно-просветительского центра заложили глава региона Андрей Бочаров и митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор. Собрать мнение жителей – простая формальность, которую департамент градостроительства мэрии обязан соблюсти перед утверждением проекта планировки территории.

Напомним, в Комсомольском саду, вдоль улицы Володарского разместят два корпуса культурно-просветительного центра и церковь. Здесь расположится воскресная школа с залом для конференций, общественный и просветительский центры с библиотекой, иконописной мастерской и другими объектами.

Ранее в администрации региона заявили, что корпуса нового центра разместят по обеим сторонам давно существующего храма в горсаду. Однако в документах к общественным обсуждениям сказано, что существующие религиозные объекты пойдут под снос.

Зеленой зоной тоже придется пожертвовать. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

- Для реализации проектных решений, строительства двух корпусов культурно-просветительного центра и здания церкви, необходимо демонтировать существующие здания (религиозное сооружение, Православная Часовня в честь Иконы Урюпинской Божией Матери, церковная лавка) расположенных в границах участка, - говорится в пояснительной записке к общественным осуждениям.

Речь идет о сносе храма-часовня Урюпинской иконы Божией Матери. Приход был образован в 2004 году. Деревянная часовня построена на месте первого Царицынского кладбища. Завтра, 21 июня, здесь престольныйпраздник.

Ранее, когда вместе с общественностью обсуждали благоустройство Комсомольского сада, директор центра ВЯЗ Дмитрий Селивохин уже говорил о том, что часовня не вписывается в существующую застройку, предлагал изменить ее облик, убрав с фасада обшивку из сайдинга, а Комсомольский и Александровский сад объединить в одно пространство, убрав заборы.

Сейчас часовня утопает в зелени парка. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

ВАЖНО!

Общественные обсуждения по документации по планировке территории пройдут с 25 июня по 08 июля 2026 года. Власти определят границы планируемого размещения объектов капитального строительства. На обсуждениях хотят услышать замечания и предложения населения.

Срок проведения и посещения экспозиции документации: с 25 июня по 07 июля с 10.00 до 12.00 в рабочие дни по адресу: 400066, Волгоград, ул. Порт-Саида, 7а. Предложения и замечания можно оставить в журнале на месте, выслать по почте и через сайт Госуслуг.