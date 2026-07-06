Бензин есть, но очереди большие: в Волгограде ажиотаж на АЗС 6 июля 2026 года

Автомобилисты стоят в очередях на АЗС. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде и области сохраняются трудности с заправкой автомобилей 6 июля 2026 года. Несмотря на заверения властей о стабильности поставок, водители продолжают сталкиваться с очередями. Этот ажиотаж, который, казалось бы, шел на спад, снова набрал обороты, сообщает сайт volgograd.kp.ru, ссылаясь на тревожные сообщения автомобилистов.

Администрация региона прокомментировала ситуацию с топливом 6 июля 2026 года. По их данным, за прошедшие выходные и в понедельник в Волгоградской области не вводили новых ограничений на отпуск топлива. Поставки бензина и дизельного топлива в регион продолжаются регулярно. При этом спрос на топливо в Волгоградской области в выходные увеличился и остается высоким.

- Облпромторг и ТЭК продолжает мониторинг ситуации во взаимодействии с оперштабом, УФАС по Волгоградской области. В случае локальных изменений логистики поставок совместно с топливными компаниями принимаются оперативные решения для обеспечения потребителей ресурсом, - прокомментировали в обладминистрации.

Однако водители на местах рассказывают о совсем другой картине.

- Сегодня пять заправок объехал – нигде нет бензина, только дизельное топливо. Нашел одну, встал в очередь. За мной за минуты выстроились два десятка машин. Вчера знакомый два часа простоял, и бензин на АЗС закончился. Я смог заправить только 20 литров, — поделился своим опытом автомобилист Дмитрий.

Такие рассказы от водителей звучат постоянно. Люди тратят много времени, чтобы найти заправку. Некоторые ездят ночью, чтобы не стоять в длинных очередях. Все надеются, что принятые меры помогут стабилизировать логистику и обеспечить бесперебойное снабжение АЗС в ближайшие дни.