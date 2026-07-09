Волгоградские врачи после страшного ДТП спасли ногу кандидату в мастера спорта по кикбоксингу

Врачи помогли кикбоксеру вернуться в спорт. Фото: облздрав.

Врачи-травматологи больницы № 25 в Волгограде спасли ногу молодому спортсмену после серьезного ДТП. Без их мастерства и своевременной операции парень мог бы остаться инвалидом, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Кандидата в мастера спорта по кикбоксингу доставили в больницу скорой помощью с тяжелейшим переломом бедренной кости. Такая травма крайне серьезна м могла привести к травматическому шоку. В подобных случаях существует высокий риск развития осложнений, которые могут навсегда лишить человека возможности полноценно двигаться. Для спортсмена, чья жизнь неразрывно связана с активными тренировками и соревнованиями, подобная перспектива была бы равносильна приговору.

Чтобы избежать инвалидности и вернуть молодого кикбоксера к полноценной активной жизни, врачи приняли решение о срочной операции. Они выбрали современную малоинвазивную методику.

- Через небольшие доступы в полтора сантиметра установили штифт. Это позволило избежать обширного хирургического вмешательства и дало пациенту возможность начать раннюю активацию — ходить с опорой на ногу уже на следующий день. – рассказали в облздраве.

Операция позволила перейти к быстрой реабилитации. Благодаря этому спортсмен смог вернуться к тренировкам и продолжить свою карьеру.

Сейчас молодой человек снова поступил в стационар для планового удаления металлофиксатора. Это стандартная процедура после того, как кость полностью срослась и необходимость в поддерживающей конструкции отпала.

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