Массовое отключение света 30 июня затронет четыре района Волгограда

Свет отключат в десятках домов города. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей областного центра снова ждут временные трудности из-за плановых работ на электросетях. Во вторник, 30 июня 2026 года, энергетики АО «ВМЭС» запланировали отключение электричества в домах и на предприятиях сразу четырех районов города. Специалисты проведут профилактику и ремонт оборудования в Красноармейском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском и Кировском районах. Волгоградцам стоит заранее позаботиться о зарядке телефонов и подготовить продукты к долгому отсутствию света – в некоторых местах электричество отключат на весь рабочий день.

В Красноармейском районе Волгограда 30 июня с 11:00 до 17:00 без света останутся дома и организации на проспекте Героев Сталинграда (56, 58, 60, 62, 64) и улице Пролетарской (27, 47, 49).

В Краснооктябрьском районе отключения пройдут по двум графикам. С 10:00 до 17:00 электричества не будет на проспекте Ленина (71, 73, 75, 77) и улице Кузнецова (12, 16, 18). С 09:00 до 17:00 свет отключат на площади Белинского (15а), улице Чайковского (37, 39, 45-65, 48-66), переулке Лермонтова (1, 4, 5, 6, 11, 13/1), улице Лермонтова (5-19), улице Штеменко (31а, 37а) и улице Богунской (14).

В Тракторозаводском районе 30 июня с 09:00 до 17:00 отключат свет на территориях садоводческих товариществ «Мичурина-8» и «Север» (участки 5, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 27, 28, 54, 93/97, 93/104, 93/127, 93/1002), а также на улицах Героев Тулы (13, 17, 93/97, 93/104, 93/127), Прохладной (11, 13), Переяславской (2-24, 2а), Калужской (2-18, 27) и Северокавказской (3-7, 8).

В Кировском районе с 09:00 до 17:00 света не будет на улице Одоевского (70, 72), Подольской (2) и 64-й Армии (83, 85, 87).

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