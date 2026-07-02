Массовое отключение света 3 июля грозит трем районам Волгограда

Отключения света затронут сразу десятки домов и улиц. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда в пятницу снова ожидают временные неудобства из-за плановых работ на электросетях. В пятницу, 3 июля 2026 года, массовые отключения света затронут дома и предприятия трех районов областной столицы. Энергетики проведут профилактику и ремонт оборудования в Советском, Красноармейском и Тракторозаводском районах. Горожанам рекомендуют заранее подзарядить гаджеты и запастись водой в условиях летней жары.

В Советском районе 3 июля 2026 года свет будут отключать в два этапа. С 09:00 до 10:00 обесточат дома на улицах Пчелина (63-83, 81а, 62-84), Дубинина (63-85, 52-70, 58а, 68а), Савицкого (27-69, 26-66), Полухина (55-65, 56-64, 42-54, 39-57, 71-75, 68-74, 84, 90, 94, 96, 100-104, 105, 83-99, 92, 107-121, 106-114, 114а), Зевина (23-31, 23а, 27а, 29а, 52-68, 40-50, 40а, 17а, 21, 21а, 37, 33, 33а, 70-88, 39-49, 92-104, 59, 106-122), Коганова (71, 73, 93-119), Чембарова Михаила (63-85, 70-94, 92/1), Сарафанова Николая (73-93, 46-68), Ващенко (27-69, 36-84), Дарвина (29-65, 47а, 53а, 26-56, 26/1, 26а), Пассара Максима (33-53, 44, 46, 50-68), Хрюкина (51-69, 52-70), Райниса Яниса (25-39, 25а-25в, 24-40, 34а, 24а, 27а), Мочалова (42-58, 51-65), Кошута (39-57, 38-58, 11-29, 30, 33, 28а, 32а-32г, 34, 34а), Дворжака Антонина (29, 31, 31а, 30, 32, 43-57, 47а, 49б, 36-64, 38а, 56а), Фучика Юлиуса (27-47, 28-46, 30а, 51-65, 52-68), Павленко (51-67, 44-58), а также в переулке Полухина (8а, 9, 5-11). С 13:00 до 14:00 эти же адреса отключат повторно.

В Красноармейском районе 3 июля 2026 года отключения пройдут в разное время. С 09:00 до 17:00 без света останутся дома на улицах Красных Зорь (183-195, 178-190), Марата (1-39, 2-12), Минской (189-209, 188-212), Луговой (141-157), Чаадаева (4-8, 15-23), а также в переулках Замкнутом (2-12, 3-17) и Портовом (3, 3а, 4, 6, 8). С 10:30 до 17:00 обесточат улицы Минскую (211-249, 234-240), Марата (2-20), Лесобазовскую (1-27), Руставели Шота (1-23, 2-24), Симферопольскую (251-255, 230-236), а также организации ООО Орконт, ИП Медунов и АО Продторг.

В Тракторозаводском районе 3 июля 2026 года с 09:00 до 17:00 отключат свет на улице Калужской (27), где расположен объект ФЛ Уфимцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что делать волгоградцам, если в наследство достались огромные долги за ЖКУ