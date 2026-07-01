Массовое отключение света 2 июля грозит восьми районам Волгограда

Электричество отключат в Волгограде 2 июля 2026 года. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда 2 июля 2026 года снова ожидают временные неудобства из-за плановых работ на электросетях. В четверг, 2 июля 2026 года, массовые отключения света затронут дома и предприятия сразу восьми районов областной столицы. Энергетики проведут профилактику и ремонт оборудования в Красноармейском, Советском, Дзержинском, Центральном, Ворошиловском, Кировском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах. Горожанам рекомендуют заранее подзарядить гаджеты и запастись водой в условиях летней жары.

В Красноармейском районе свет отключат дважды. С 08:00 до 09:00 2 июля 2026 года обесточат дома на улицах Хабаровской, Семиполатинской, Дальневосточной, Леваневского, Подгорной, в переулке Подгорном, а также на улицах Шоссейной, Изобильной, Янтарной, Магистральной, Плеханова и в СНТ Строитель. С 09:00 до 16:00 без света останутся территория СНТ Шлюзовик (2-16, 3-7), улицы Плеханова (75-97, 81-83, 178/33, 178/4, 93-109, 70-82), Костюшко (90-112), Магистральная (24-26), а также повторно Хабаровская, Семиполатинская, Дальневосточная, Леваневского, Подгорная, Шоссейная, Изобильная, Янтарная, Магистральная, Плеханова и СНТ Строитель. С 13:00 до 16:00 отключат свет на проспекте Героев Сталинграда (62, 56, 58, 60, 64) и на улице Пролетарской (47, 49, 27) с рядом организаций, включая ООО Партнер, МУ Центр «Форум», ИП Карасев, ООО ВИТА, ООО ПРОФИДО, ООО Альфа-М, ИП Калялин и АО Волгоградгоргаз.

В Советском районе 2 июля 2026 года с 09:00 до 12:00 отключат свет на улице Логовской (3, ИП Тунунцев, АО Продторг) и на улице Лугопольской (ИП Дускалиев).

В Дзержинском районе 2 июля 2026 года с 09:00 до 16:00 без электричества останутся дома на улице Верхнебалканской (22, 22а, 9/1, 9/2, 6-20, 2, 4, 1, 5), на улице Раздольной (3, 2, 2а, 4, 6, 6а, 8-12, 12б, 14-38, 8б), на улице Осипенко Полины (1, 3, 3а, 5-29, 29а, 31-35, 35а, 37-43, 48а, 48г, 48к, 48л, 50, 50а, 50б, 50г, 50д, 50к, 50н, 50м, 50л), а также организации ИП Костякова, АО Союзпечать, ИП Франгулян и ООО СЗ «Коммунальное хозяйство +».

В Центральном районе с 09:00 до 17:00 2 июля 2026 года обесточат улицу Голубинскую (16, 18), где расположены ИП Сулейманов и ФЛ Пименова.

В Ворошиловском районе с 09:00 до 17:00 2 июля 2026 года отключат свет на десятках улиц. Под отключение попадают: улицы Чарджуйская (28-48, 38а), Иванова (1-29, 1а, 9а, 2-30, 6а, 8а, 10а), Ардатовская (88-94, 94а, 98), Филиппова Саши (89-105, 89а, 91а, 105а, 60-92, 62а, 84а, 86а), Панина (23-33, 25а, 36-46, 38а, 40а, 42а), Макарчука (21-35, 33а, 20-32, 28а), Звездина (17-33, 31а, 16-32, 20а, 26а, 30а), Ленкоранская (115), Автозаводская (53-75, 59а, 65а, 52-78, 52а, 35, 37, 39, 39а, 41, 43, 45, 50, 51а, 51б, 46, 27, 29, 31, 33, 1-21, 2-46, 7), Морфлотская (71-91, 81а, 79а, 58-60, 58а, 60а, 49-69, 36-52, 46, 37-45, 32, 34, 49, 47/10), Гурзуфская (9-29, 17а, 22-46, 12, 18, 20, 5/1-5/6, 16, 16/4, 16/7, 14, 3, 14, 12), Ужгородская (1-17, 4/50, 9/1, 9/2, 15/1, 4-24, 2), Моршанская (20, 22, 4/1, 10, 4, 4а, 12, 1-29, 4-8, 4/2, 16а, 14), Чистяковская (1-5, 4, 3, 13, 8, 10, 15, 22, 17, 19, 21), Славгородская (11-23, 14-26, 1-10, 2а, 6а, 12), Нефтегорская (53, 1-10, 5а, 11а, 12-18, 18а, 20, 20а, 22-40, 23-45, 23а, 29а, 30а, 40а, 6/1, 8/1, 8, 57, 25), Красногородская (13-21, 14-16, 20-22, 18, 1-14, 2а), Татищевская (2б, 8, 1, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, 2а), Ейская (17, 19, 19а, 21-27, 28-36, 29а, 32д, 29-37, 41-49, 42-52), Палладина (1, 1а, 3, 5, 5а, 7-13, 2-12, 2а, 21а, 21б, 19, 21, 14, 23, 27, 31, 35, 37, 77, 50, 62-74, 41, 28, 30, 43, 42, 40, 32/1, 52, 56, 58, 32, 47б, 34, 36, 44, 46, 48, 54, 18/1-18/4, 20/1, 20/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2, 26/1, 26/2, 25, 28, 41), Темрюкская (1, 4-10, 8а, 1-21, 11а), Белоглинская (86, 88, 90, 94, 109, 100, 100а, 102-116), Феодосийская (14а, 16а, 18, 20, 20а, 22-34, 34а, 36, 38, 40, 51-61, 1, 46а), Пинская (1, 1а, 4-18, 3а, 3, 7, 5, 14а), Карело-Финская (17-23, 16, 18, 25, 15, 17, 19, 2-14, 3-15, 2а, 3а), Бородина (2-24, 2а, 2б, 2в, 10а, 22а, 1-21, 1г, 1/2, 1/3, 13а, 13б), Чигорина (1б, 1/3, 22, 2-16), Лобачевского (2-22, 2а, 14а, 1-11, 1д, 1е, 9а), Неждановой (5, 9, 1а, 3, 11), Верещагина (1-9, 2-10, 6а, 8а), Макаренко (3-15, 12а, 13а, 5а, 1, 2), Скрябина (1-11, 3а, 7а, 1а, 1б, 1д, 1к, 10-14, 6-19, 18а, 19а, 21), Ивановского (1-13, 2-20), Рогачевская (11-23, 6, 8, 1-9), Волынская (14-26, 11-21), Соликамская (2-22), Дрогобычская (2-12, 1-15), Дивногорская (4, 8, 10, 37а, 22, 20, 30, 28, 26, 26а, 40/3-40/8, 32а, 140/4, 140, 38, 6а), Перова (15, 17, 19), Поленова (16-26, 17-25), Васнецова (15-29), Джалиля Муссы (21, 15), Венецианова (1-3, 5-25, 25-47, 37а, 20), Крамского (19), а также переулки Чугуевский (3-9, 7а, 4-8), Гурзуфский (2-8, 1-9), Татищевский (2-16, 1-13), Академика Палладина (60, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 30/1, 30/2, 32). Среди организаций — АО Волгоградгоргаз, ООО Концессии водоснабжения, ООО УК Омега, ИП Айрапетян, ИП Садоян, ИП Шмавонян, ИП Ефимов, ИП Соколов и другие.

В Кировском районе 2 июля 2026 года с 09:00 до 17:00 без света останутся дома на переулках Советском (4-34), Мраморном (17-45, 20-42), Гжатском (1-5а), Майском-II (3), Воткинском (2-4, 1-9а), Октябрьском (2-10, 1-11), Железном (1а-5, 6-14а, 7а-15, 14-40), Псковском (13-19, 6-14, 2, 21-31а), Даниловском (1-9, 2-10), Дашавском (1-19, 4-22), а также на улицах Мингечаурской (35-51, 26-32), Абганеровской (82-110, 82а, 110б, 124-126, 114-122, 47-103, 50-80), Строительной (26-68, 9а-41, 1-9, 2-24, 122), Кизиловой (85-87, 42-46, 35-71а, 69-71а), Кленовой (43-59, 48-82, 30-30а, 31-39, 32-40), Красных Партизан (65-109, 66, 27а-49, 51-63, 30-64), Еловой (32-36/2, 38-44), Тростниковой (34-64, 66-70а, 72), Североморской (1а-19, 2-12, 3а, 5а, 11, 19, 10), Ртищевской (1-45, 33, 2-24), Каменной (1-17, 2-14), Камышанской (1-3/2, 2-8), Пилотской (13), Покровского (1-45, 2-36, а также 1-й – 8-й проезды), Майской (97-145, 86-146), Виноградной (СНТ Кировец). Среди организаций — ЗАО «Память», ООО Элион, ООО Вертикаль, ООО Строительные фонды, ОАО Фирма ЖБИ-6, ПАО Ростелеком.

В Краснооктябрьском районе 2 июля 2026 года с 09:00 до 17:00 отключат свет на улице Черниговской (64-78, 63, 67-81, 80-96), Летной (44-48, 50/2, 52-56), Былинной (2-6, 16), Телефонной (16-22, 9, 11), Созидательской (31-41), Житомирской (56-62, 65-73), Поддубного (31а), Штеменко, а также в переулке Черниговском (3-7, 4-8). Под отключение попадают МКП «Городской центр управления пассажирскими перевозками» и ФЛ Заманова.

В Тракторозаводском районе с 09:00 до 17:00 2 июля 2026 года обесточат улицы Левитана (76-170, 55-141), Александрова (56-82, 1-29, 21а, 84-140, 35-95, 31), Чекистов (75-169, 62ж, 64а, 2-62, 2а, 2б, 2в, 2г, 62б, 62в, 62г), Валуйскую (11-61, 6, 6а), Костычева (2-64, 1-63), Дундича (2-106, 60а, 60б, 62а, 29), а также АО Волгоградгоргаз.

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