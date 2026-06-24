Массовое отключение света 25 июня грозит сразу пяти районам Волгограда

Свет отключат в десятках домов. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Волгограда снова предупреждают о перебоях с электричеством. В четверг, 25 июня 2026 года, массовые отключения света запланировали в домах и на предприятиях сразу четырех районов областной столицы. Энергетики компании «Россети Юг» проведут профилактические работы и ремонт на электросетях в Кировском, Ворошиловском, Дзержинском, Тракторозаводском и Красноармейском районах. Волгоградцам лучше заранее подзарядить гаджеты и подготовить холодильники к жаре – электричества не будет целый рабочий день.

В Кировском районе Волгограда 25 июня с 13:00 до 17:00 отключение света затронет дома и организации на ул. Тополевая, 1, 7-25, ул. Рославльская, 21-27, 6-36, ул. Алычевая, 1-17, 2-12, 21-35, 14-24, 39-43, 47-57, 46-52, 26-44, ул. Абрикосовая, 7-25, 28-46, 8-24, ул. Рудная, 8-28, ул. Гранатовая, 1-23, 2-42, ул. Астровая, 15-25, 12-28, ул. Тюльпановая, 1-23, 2-22, ул. Розовая, 8-30, 11-37а, ИП Морозова, ул. Каштановая, 7-23, 6а-28а, 29-47, 32-50, ул. Апельсиновая, 31-47, 28-48, 9-27, 4-22, 4, 5, ул. Лимоновая, 9-13, 27, 19-35а, ИП Артамохин, ФЛ Колесников, ул. Анисовая, 25-45, 26-48, 1-23, 2-24, ул. Тутовая, 27-47, 1-23, 6-28, ул. Шелковичная, 24-28, 34-36, ул. Катальповая, 27-47, 46-50, 3-19, 8-24, ул. Бытовая, 1, 2, ул. Окружная, 11, 25-33, 26-42, ул. Лавровая, 8, ул. Сокольниковская, 1, ФЛ Стадник, АО Волгоградгоргаз, ВООО Всероссийское общество автомобилистов, ФЛ Никитская, ФЛ Ильина, АО Первая Башенная Компания, ИП Новиков. С 09:00 до 17:00 отключение затронет ул. Кирова, 92, 92а.

В Ворошиловском районе Волгограда 25 июня с 09:00 до 17:00 отключение света затронет дома и организации на ул. Ужгородская, 74, 21-47, 43а, 26-52, 28а, 31-71, 58-70, 79, 80, 116, 54, 54А, ФЛ Кордюков, ул. Гурзуфская, 31-57, 48-74, ул. Моршанская, 22, 24, 26, 4/2, 6, ул. Дивногорская, 40-64, 66-102, ул. Татищевская, 39-65, 10-38, 40-68, 51, 55, 67-101, ул. Пинская, 31, ул. Ивановская, 1-27, 9а, 2-18, 22-38, ул. Морфлотская, 101-109, 93-99, 70-78, 79, ул. Чугуевская, 1-11, 2-26, 10а, ул. Чистяковская, 3, 5, ООО Светосервис-Волгоград, ИП Денисов, ООО Велес-М, ул. Ужгородская, 54А, ООО Техойл, ФЛ Корнюхов, ИП Зейналова.

В Дзержинском районе Волгограда 25 июня с 12:00 до 14:00 отключение света затронет ул. Жирновская, 6, ИП Коровкина. С 09:00 до 17:00 отключение затронет ул. Мезенская, 1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20, ул. Продольная, 3а, 5, 7, 9, 8, 10, ул. Новорядская, 4-32, 32а, 34, 36, 15, 19, АО Волгоградгоргаз, ФЛ Джафаров, ул. Хорошева, 173а, ФЛ Сахарова, ИП Семененко, ООО Имерети, ул. Безымянная, ООО Вертикаль.

В Тракторозаводском районе Волгограда 25 июня с 09:00 до 17:00 отключение света затронет дома и организации на ул. Александрова, 163-219, 210-250, ул. Левитана, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 250, ул. Платиновая, 7, 9, 2, ул. Североосетинская, 1, 3, 4, 6, 8, ул. Алюминиевая, 21, ООО СП Память, ул. Лумумбы Патриса, 10, 4, ул. Бедного Демьяна, 2, 1, ул. Ушакова, 11, 6, 8, ул. Тракторостроителей, 7, 13 (Больница №4), ул. Лодыгина, 6, 7, 9.

В Красноармейском районе Волгограда 25 июня с 09:00 до 17:00 отключение света затронет дома и организации на ул. Галилея, 25а, 25-49, 10-28, 1а, 1-23, 23а, ул. Железнодорожная, 15-33, 1-13, 2, ул. Заславского, 9-19, 12-26, 21-31, 28-40, ул. Хвастанцева Михаила, 13-25, 18-26, 27-39, 28-42, ул. Генерала Романенко, 17-25, 18-24, 27а, 27-39, 26-38, ул. Бредихина, 19-21, 20, 23-35, 22-32, ул. Малоземова, 19-29, 20-26, 31-33, 28а, 28б, ул. Командира Рудь (ООО Строительные Фонды), 1-11, 18-26, ул. Измайловская, 1а, 1-9, 18-34, 13-23, 31, 38-60, ул. Николая Сердюкова, 19-41, 41а, 2-38, 38а, ул. Булаткина, 13-53, 18-52, ул. Оросительная, 15-51, 46-62, ул. Тютчева, 38а, пер. Дворовой, 2, 3.