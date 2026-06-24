Волгоградцев просят не создавать очереди на АЗС, заправляя бензин впрок

Волгоградцы спешат наполнить баки и канистры Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В администрации Волгоградской области рассказали о ситуации с бензином на 24 июня 2026 года. Запасов топлива в регионе достаточно, уверяют чиновники, которые мониторят обстановку на сетях АЗС ежедневно. Бензин постоянно отгружают с нефтебаз, резервы регулярно восполняются. Волгоградцев же просят не создавать ажиотажный спрос и очереди, заправляя бензин впрок. Именно в этом видят причину повышенных продаж бензина и дизельного топлива власти.

- В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей на АЗС, - отмечают в облпромторге и ТЭК.

С 23 июня в Волгограде и области ввели ограничения на продажу бензина на заправках двух сетей АЗС. В бак за один раз можно залить 30 литров бензина, солярки - больше.

- За прошедшие сутки изменений в режиме работе сетей АЗС Волгоградской области и отпуска топлива не зафиксировано, - говорят чиновники.

Автомобилистам же рекомендуют заправлять машину по мере необходимости, а не впрок, не запасать бензин в канистры и не верить слухам.

Ситуацию на топливном рынке контролирует и правительство РФ. Для сдерживания дефицита ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, могут добавить в список и дизельное топливо.

- Мощности всех НПЗ увеличены, плановые ремонты перенесены, а неизбежные работы ведутся в сжатые сроки, - говорится в сообщении правительства.

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