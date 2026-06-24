Волгоградцев просят не создавать очереди на АЗС, заправляя бензин впрок

Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП
В администрации Волгоградской области рассказали о ситуации с бензином на 24 июня 2026 года. Запасов топлива в регионе достаточно, уверяют чиновники, которые мониторят обстановку на сетях АЗС ежедневно. Бензин постоянно отгружают с нефтебаз, резервы регулярно восполняются. Волгоградцев же просят не создавать ажиотажный спрос и очереди, заправляя бензин впрок. Именно в этом видят причину повышенных продаж бензина и дизельного топлива власти.
- В последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизельное топливо. В ряде случаев этот спрос носит ажиотажный характер, что приводит к образованию очередей на АЗС, - отмечают в облпромторге и ТЭК.
С 23 июня в Волгограде и области ввели ограничения на продажу бензина на заправках двух сетей АЗС. В бак за один раз можно залить 30 литров бензина, солярки - больше.
- За прошедшие сутки изменений в режиме работе сетей АЗС Волгоградской области и отпуска топлива не зафиксировано, - говорят чиновники.
Автомобилистам же рекомендуют заправлять машину по мере необходимости, а не впрок, не запасать бензин в канистры и не верить слухам.
Ситуацию на топливном рынке контролирует и правительство РФ. Для сдерживания дефицита ввели полный запрет на экспорт бензина и авиакеросина, могут добавить в список и дизельное топливо.
- Мощности всех НПЗ увеличены, плановые ремонты перенесены, а неизбежные работы ведутся в сжатые сроки, - говорится в сообщении правительства.
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