Самокатам в Волжском ограничили скорость и ввели запретные зоны Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области в июне 2026 года ввели ограничения скорости для арендных электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах с высоким пешеходным трафиком. Не разогнаться теперь быстрее 15 км/час во всех скверах и парках, еще ниже скорость будет в зоне пешеходных переходов. Плюс к этому в Волжском ввели 11 запретных зон, где кататься на электросамокатах совсем нельзя, в основном это памятные места города.

- Решение об ограничении скорости СИМов на оживленных участках в целях безопасности дорожного движения было принято администрацией Волжского совместно с операторами кикшеринговых сервисов, - рассказали чиновники.

Разрабатывать новые правила для самокатчиков в Волжском начали еще в прошлом году. Администрация города рекомендовала операторам кикшеринговых сервисов внутри системы установить ограничение скорости электросамокатов до 10-15 км/час вместо 25 км/час в местах с большим количеством пешеходов. При приближении к пешеходным переходам СИМ должны автоматически снизить скорость до 5-8 км/час. Операторы пошли властям навстречу и с июня 2026 года внесли изменения в программы.

Где в Волжском ограничили скорость прокатных электросамокатов летом 2026 года

Ограничение скорости электросамокатов до 10 км/час ввели в Волжском на всем протяжении проспекта Ленина и на пешеходных переходах вдоль него.

До 15 км/ч ограничили скорость электросамокатов в Волжском на территории парков «Гидростроитель», «Волжский», «Солнечный», Космопарка и сквера на улице 40 лет Победы между 25 и 31 микрорайонами.

Где в Волжском запретили кататься на электросамокатах и оставлять СИМ в 2026 году

Запрещено кататься на электросамокатах и прочих СИМ, как и оставлять их на парковку, на общественных пространствах Волжского рядом с 11 памятными местами, спортивными объектами в парках и фонтаном возле ДК «Октябрь». В списке запрещенных мест:

- памятник воинам-интернационалистам в сквере на улице 40 лет Победы;

- братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы;

- скульптура матерям и детям военного Сталинграда в парке «Волжский»;

- мортуарий;

- стела «Комсомольская слава» на площади Комсомольской;

- мемориал первостроителям Волжского;

- фонтан у ДК «Октябрь»;

- скейт-площадки в парках «Волжский», «Солнечный» и «Новый город», на аллее улицы Советской.

Все эти запретные для стоянки и движения электросамокатов места операторы СИМ отметили в своих приложениях.

Также запрещена стоянка электросамокатов на пешеходных зонах вдоль домов на проспекте Ленина, 97, улице Энгельса, 30, в скверах на улицах Коммунистической, Большевистской, Советской, Пионерской, на проспекте Дружбы, на площадке возле Волжского драмтеатра, перед центральным рынком и не только.

Все новые нормы и правила для электросамокатов в ближайшее время внесут в Положение о правилах благоустройства Волжского. Документ депутаты рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.

В Волгограде запретными зонами для электросамокатов с 1 сентября 2026 года тоже будут все городские парки и скверы во всех районах, а также практически весь центр города.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кататься на электросамокатах в Волгограде с 1 сентября 2026 года запретили во всех парках, скверах, достопримечательностях и в центре города