Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В городе Волжском Волгоградской области в июне 2026 года ввели ограничения скорости для арендных электросамокатов и прочих средств индивидуальной мобильности (СИМ) в местах с высоким пешеходным трафиком. Не разогнаться теперь быстрее 15 км/час во всех скверах и парках, еще ниже скорость будет в зоне пешеходных переходов. Плюс к этому в Волжском ввели 11 запретных зон, где кататься на электросамокатах совсем нельзя, в основном это памятные места города.
- Решение об ограничении скорости СИМов на оживленных участках в целях безопасности дорожного движения было принято администрацией Волжского совместно с операторами кикшеринговых сервисов, - рассказали чиновники.
Разрабатывать новые правила для самокатчиков в Волжском начали еще в прошлом году. Администрация города рекомендовала операторам кикшеринговых сервисов внутри системы установить ограничение скорости электросамокатов до 10-15 км/час вместо 25 км/час в местах с большим количеством пешеходов. При приближении к пешеходным переходам СИМ должны автоматически снизить скорость до 5-8 км/час. Операторы пошли властям навстречу и с июня 2026 года внесли изменения в программы.
Ограничение скорости электросамокатов до 10 км/час ввели в Волжском на всем протяжении проспекта Ленина и на пешеходных переходах вдоль него.
До 15 км/ч ограничили скорость электросамокатов в Волжском на территории парков «Гидростроитель», «Волжский», «Солнечный», Космопарка и сквера на улице 40 лет Победы между 25 и 31 микрорайонами.
Запрещено кататься на электросамокатах и прочих СИМ, как и оставлять их на парковку, на общественных пространствах Волжского рядом с 11 памятными местами, спортивными объектами в парках и фонтаном возле ДК «Октябрь». В списке запрещенных мест:
- памятник воинам-интернационалистам в сквере на улице 40 лет Победы;
- братская могила участников Гражданской войны и советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы;
- скульптура матерям и детям военного Сталинграда в парке «Волжский»;
- мортуарий;
- стела «Комсомольская слава» на площади Комсомольской;
- мемориал первостроителям Волжского;
- фонтан у ДК «Октябрь»;
- скейт-площадки в парках «Волжский», «Солнечный» и «Новый город», на аллее улицы Советской.
Все эти запретные для стоянки и движения электросамокатов места операторы СИМ отметили в своих приложениях.
Также запрещена стоянка электросамокатов на пешеходных зонах вдоль домов на проспекте Ленина, 97, улице Энгельса, 30, в скверах на улицах Коммунистической, Большевистской, Советской, Пионерской, на проспекте Дружбы, на площадке возле Волжского драмтеатра, перед центральным рынком и не только.
Все новые нормы и правила для электросамокатов в ближайшее время внесут в Положение о правилах благоустройства Волжского. Документ депутаты рассмотрят на ближайшем заседании гордумы.
В Волгограде запретными зонами для электросамокатов с 1 сентября 2026 года тоже будут все городские парки и скверы во всех районах, а также практически весь центр города.
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