Почти 165 млн рублей взыскал суд с экс-депутата Короткова в Волгограде

Депутата Станислава Короткова уже лишили мандата. Фото: облдума

Попавший в коррупционный скандал экс-депутат Волгоградской областной Думы Станислав Коротков уже лишился мандата, льгот, привилегий, большой пенсии, а теперь должен отдать государству еще и почти 165 миллионов рублей незаконного бизнес-дохода. Свою депутатскую деятельность с хорошей зарплатой он совмещал с руководством фирмами «Комплексстрой», «Компания СтройИнвест» и «Земля Профи», сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

- Судом установлено, что в период с 2020 по 2025 год на счета Станислава Короткова от подконтрольных ему юридических лиц - ООО «Завод стальных конструкций» и ООО «Компания СтройИнвест» поступило в качестве дохода 164 830 166 рублей, - рассказали в суде. - Оборот данных денежных средств Коротковым С.В. не декларировался в справках о доходах.

Заниматься бизнесом депутатам можно, но это если они не получают зарплату от государства. А Коротков как председатель думского комитета ее имел. Так что народный избранник нарушил запреты и ограничения, установленные законодательством РФ о противодействии коррупции.

Коротков каждый год в декларации указывал дивиденды от компаний «Комплексстрой», «Компания СтройИнвест» и «Земля Профи». Но для видимости представлял сведения о передаче долей в уставных капиталах этих юрлиц в доверительное управление своей матери и дочери. Только вот прокуратура с этим не согласилась. К тому же депутат фактичекски продолжал рулить семейным бизнесом, отдавал распоряжения, распределял финансовые потоки.

Теперь по решению суда заработанные миллионы придется отдать в доход государства. Взыскание подлежит немедленному исполнению, однако в законную силу решение еще не вступило и может быть обжаловано.

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