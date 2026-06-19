Местами можно будет такую картину. но где-то будет сухо Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Погода в Волгограде и области в выходные удивит и солнцем, и дождем, и штормовым ветром. 30-градусную жару слегка собьют дожди, но все же будет парная. Рассказываем, какую погоду прогнозируют 20-21 июня 2026 года в Волгограде и области синоптики регионального ЦГМС.

Погода в Волгограде в выходные 20-21 июня 2026

По прогнозу ЦГМС, в ночь с пятницы на субботу город накроют дождь и гроза. Погода в Волгограде 20 июня 2026 года ожидается уже без существенных осадков днем, но ветер все же будет довольно сильный. Температура ночью охладит воздух до 15...17º, днем поднимется до 27...29º.

В Волгоградской области в ночь на 20 июня также прольются кратковременные, местами сильные дожди. В отдельных районах прогнозируют грозы и летний град. Днем дождь уже небольшой и лишь местами. Ветер при грозах разгонится до 20-25 м/с. Температура ночью будет 13...18º, при прояснении и вовсе опустится до 8º, а днем ожидается 24...29º.

В воскресенье, 21 июня, в Волгограде днем снова прогнозируют мокрую погоду - кратковременный дождь и грозу с ветром. Температура ночью все те же 15...17º, днем будет прохладнее - 23...25º.

В Волгоградской области 2 июня днем и ночью снова местами кратковременные дожди и грозы. Ветер днем будет дуть со скоростью 9-14 м/с, при грозах порывы достигнут 15-20 м/с. Ночью 13...18º, при прояснении температура упадет до 8º. Днем дожди охладят воздух до 18...23º, лишь в Волгограде и на юге будет до 26º.

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