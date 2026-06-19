День моды и йоги ждут волгоградцев. Фото: ЦПКиО

В программе мероприятий на выходные 20-21 июня в Волгограде и Волжском – уличные концерты и мастер-классы, фестивали йоги и моды, ремесел и рока, световое шоу, танцы и кинопоказы под открытым небом, большая ярмарка, а также летние развлечения для детей и взрослых. Смотрим, куда сходить в Волгограде, Волжском 20-21 июня 2026 года, что будет интересного на каникулах и бесплатно. Главное, чтобы погода не повела. Если пойдет дождь, мероприятия могут перенести или отменить.

Куда сходить в Волгограде на каникулах 20-21 июня 2026 года: программа мероприятий, что будет бесплатно в выходные

Субботний день 20 июня 2026 в Комсомольском саду Волгограда в 10.00 откроет занятие по йоге. А в день летнего солнцестояния, 21 июня, парк приглашает на День йоги, который продлится весь день с 9.00 до 19.00. На двух площадках и проведут практики 14 преподавателей с уникальной энергией и опытом. На площадке «Луна»: в 9.00 - Людмила Персидская (хатха-йога), в 10.40 - Нина Ахрюкова и Рамиз Гогаев (кундалини йога, «Сила в любви»), в 12.20 - Наталия Делль (кундалини йога, от ограничений к возможностям), в 13.50 - Ольга Иощенко (кундалини йога), в 15.40 - Алла Бушля (кундалини йога, от асаны к абсолютному решению), в 16.30 - Марина Москалу (виньяса-флоу), в 18.00 - Анастасия Косолапова хатха-йога). На площадке «Солнце»: в 9.00 - Оксана Грицкевич (кундалини йога), в 10.40 - Лариса Акутина (хатха-йога), в 12.20 - Олег Шаблыков (кундалини йога, поиск счастья), в 13.50 - Татьяна Ястребова (кундалини йога, связь с душой) , в 15.40 - Гонг мистерия, в 16.40 - Ольга Гиршович (кундалини йога, медитация «Ра Ма Да Са»), в 17.30 - Ирина Бережнева и Валерий Роненко (хатха-йога). Вход на все события фестиваля – свободный. Не забудьте удобно одеться, возьмите с собой головной убор, коврик и воду.

Международный день йоги отметят в субботу, 20 июня 2026, в ЦПКиО Волгограда на футбольном поле. С 10.00 лучшие инструкторы города покажут упражнения для баланса тела и духа. С собой тоже понадобится коврик, а еще нужна предварительная запись: 8(8442)35-24-53. На главной сцене Центрального парка в 14.00 – проект «Открытые сердца», в 16.00 – вокальная студия «Нова», в 17.00 коллектив эстрадного танца «Дети солнца» проведет класс-концерт по джазовому танцу. Рок-фестиваль «Летний гром» начнется в парке 19.00. На малой сцене выступят кавер-дуэт «Выше крыши», группа «Рок союз» и проект «Электричка». Если позволит погода, то в 20.00 на футбольном поле пройдет кинопоказ – «Кристофер Робин» (6+). Каждый час с 13.00 до 17.00 – пенные вечеринки в зоне детских аттракционов. Вход везде свободный.

Йога охватит два парка. Фото: ЦПКиО

В воскресенье, 21 июня 2026 в 16.00, в ЦПКиО Волгограда у озера «Лагуна» устроят фестиваль моды. Модели покажут летнюю коллекцию нарядов от волгоградских дизайнеров, будут они со своими песиками. Также в программе фестиваля - творческие номера и тематическая фотозона. На главной сцене парка в 16.00 выступит хореографический коллектив «Флекс», в 17.00 - танцевальная студия «СМС». В 18.00 - опен-эйр, танцем сальсу и бачату на главной аллее, в 20.10 – кино, «Бетховен-1» (0+). Каждый час с 13.00 до 17.00 – пенные вечеринки для детей. Вход везде свободный.

На площадке «ВолгоградЭКСПО» во Дворце спорта 20 июня 2026 с 10.00 до 19.00 пройдет Всероссийская ярмарка с продажей местных товаров, дегустациями и развлекательной программой. Вход свободный.

Фестиваль ремесел и этнической музыки народов России «Веретено» пройдет в амфитеатре на Центральной набережной Волгограда 20 июня. В пятницу первый день феста отменили из-за дождя. В программе субботнего дня с 17.00 до 21.00 - выставка-ярмарка мастеров и ремесленников, с 19.00 до 21.00 – концерт. На сцену выйдут Надежда Бубнова, Владлена Арькова, проект «Интрада», Ансамбль российского казачества и группа «Воспоминания». Вход свободный.

90-летие Тракторозаводского района отметят 20 июня 2026 с 18.00 до 22.00 на площади Аттракционов. На Спартановке пройдет большой семейный праздник к юбилею. В развлекательной программе - ярмарка мастеров, мастер-классы, выступления местных коллективов и кавер-группы. В финале мероприятия - диджей-сет.

Большой СВОП с одеждой, обувью, тканями, растениями, игрушками пройдет 21 июня с 15.00 до 17.00 в молодежном центре «Квартал» (пр. Ленина, 75). Для гостей подготовили 500 кг вещей. Примут вещи в чистом и хорошем состоянии. Вход свободный.

В выходные на площадке у фонтана «Искусство» на Центральной набережной Волгограда пройдут традиционные спортивные и культурные мероприятия, если, конечно, не помешает дождь. 20 июня в 18.00 – зарядка и блиц-турнир по шахматам, в 19.00 – концерт. 21 июня в 18.00 – двухчасовой концерт, посвященный Дню памяти и скорби.

Соревнования по дрифту 20 и 21 июня в 10.00 пройдут на парковке ТРЦ «Акварель». Вход свободный. А в центральном атриуме 21 июня с 14.00 до 17.00 - отчетный концерт студентов центра «Миринэ». В 14.00 начнется фестиваль лотосов и вееров (мастер-классы), в 15.00 - концертная программа выпускников, студии барабанов и к-поп кавер дэнс команды. Вход свободный.

В ТРК «Мармелад» 20 июня с 15.00 до 17.00 - Летний старт-фест с шоу, интерактивными зонами и сладкими угощениями для всей семьи. 21 июня в это же время - музыкальный вечер.

ЧТО ЕЩЕ

22 июня, в День памяти и скорби в зале амфитеатра в центре Волгограда покажут один из самых пронзительных и честных фильмов о войне — «Горячий снег». Необходима регистрация. Начало в 18.00.

Куда сходить в Волжском на каникулах 20-21 июня 2026 года: программа мероприятий, что будет в выходные

В Волжском 20 июня 2026 пройдет большой фестиваль света с фаер-шоу на улице у Тесла-парка (ул. Сталинградская, 4). В программе – выступления светящихся артистов, световое шоу, шоу с лазерами и зеркалами, музыка, фотозоны, спецэффекты, интерактивы и розыгрыши. Начало в 16.00, фаер-шоу - в 21.00. Вход свободный.

20 июня в 18.00 в Волжском ДК «Октябрь» пройдет фестиваль «Открытие сезона» Волгоградской Лиги КВН «Атмосфера 2.0». Билеты: 300 руб.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ливни, грозы и солнце ждут Волгоград и область в выходные 20-21 июня