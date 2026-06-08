В Волгоградской области БПЛА атаковали объект магистрального нефтепровода

Возгорание оперативно ликвидировали Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

Сегодня ночью, 8 июня 2026 года, украинские беспилотники снова атаковали Волгоградскую область. Взрывы гремели на севере региона. Пожар в результате атаки вражеских БПЛА произошел на базе линейной производственно-диспетчерской службы нефтепровода в Жирновском районе. Возгорание ликвидировали оперативно. Обошлось без пострадавших. О последствиях сообщил и прокомментировал ситуацию в регионе губернатор Андрей Бочаров.

- Силами ПВО Минобороны РФ в течение ночи отражена террористическая атака беспилотных летательных аппаратов на территории Волгоградской области. В результате падения обломков на территории линейной производственно-диспетчерской службы в Жирновском районе возникло возгорание, которое было оперативно потушено. Пострадавших нет, - рассказал глава Волгоградской области.

Линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) «Жирновск» является ключевым объектом магистрального нефтепровода. Станция в Жирновске обеспечивает перекачку нефти в Волгоград.

По данным Минобороны, в течение ночи российские силы ПВО перехватили и уничтожили 310 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами страны. Основной удар пришелся по территориям Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской и Волгоградской областей.

Аэропорт Волгоград ночью 8 июня был закрыт из-за атаки беспилотников. Утром воздушная гавань возобновила работу. Задержан рейс в Москву, а также прилет и вылет самолета в Анталью.

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