Открыли сквер в праздничный день с песнями, танцами и торжественными речами. Фото: АВО

В День России в Волгограде торжественно открыли после реконструкции сквер Симбирцева. У жителей и гостей города появилась еще одна привлекательная зона отдыха. На праздничное мероприятие пришли губернатор Андрей Бочаров и глава города Владимир Марченко, чтобы оценить результат и пообщаться с волгоградцами.

Фонтаны будут радовать своей прохладой, их оборудование полностью обновили Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В сквере Симбирцева напротив библиотеки имени Горького за два года полностью обновили дорожки, фонари и лавочки. Зеленая зона теперь действительно зеленая. В сквере высадили 45 лип, 40 кленов, 25 рябин, 20 елей, а также множество кустарников в дополнение к тем растениям, которые решили сохранить. Для растений сделали поливочный водопровод.

Клумбы и вазоны в начале лета украсили разноцветные петунии. После здесь будут высаживать другие сезонные цветы.

В клумбах высадили цветы Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

А еще в сквере Симбирцева восстановили каскад фонтанов, которые будут радовать волгоградцев прохладой в знойные дни.

Лавочки и урны поставили солидные Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершить обновление сквера должны были еще к апрелю. Полностью работы закончили только к лету. Открыли сквер в праздничный день с песнями, танцами и торжественными речами.

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В сквере обновили фонтаны Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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