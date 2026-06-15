Опасная диета: молодая волгоградка чуть не стала инвалидом из-за дефицита B12

Строгая диета привела к страшным последствиям. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Иногда стремление к идеальной фигуре может обернуться настоящей бедой. В неврологическое отделение Волгоградской областной клинической больницы №1 экстренно госпитализировали 33-летнюю женщину, которая годами пренебрегала своим здоровьем ради строгой диеты, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на облздрав.

Последний месяц перед госпитализацией женщина отмечала пугающие симптомы: нарастающую слабость в ногах и сильную шаткость при ходьбе. При поступлении в больницу врачи увидели крайнюю степень истощения пациентки. Медики выяснили, что причина такого состояния крылась в многолетней строгой диете и хроническом дефиците витамина B12. Несмотря на длительный недостаток веса и низкий уровень гемоглобина, женщина долгое время отказывалась от квалифицированной медицинской помощи.

Обследование показало страшный диагноз: на МРТ спинного мозга выявили грубые изменения, характерные для фуникулярного миелоза. Это тяжелейшее осложнение дефицита витамина B12, при котором происходит разрушение задних и боковых столбов спинного мозга. Главная опасность этого заболевания в том, что симптомы развиваются медленно и незаметно, но без своевременного лечения состояние пациента неуклонно ухудшается, в итоге приводя к инвалидности.

К счастью, благодаря оперативно установленному диагнозу и немедленно начатой терапии, состояние пациентки удалось стабилизировать и значительно улучшить.

Ранние ключевые симптомы, которые ни в коем случае нельзя игнорировать, должны стать вашим тревожным звонком - покалывание, жжение и ощущение «ватных ног», нарушение координации движений, шаткость походки, особенно заметная в темноте, любые изменения чувствительности или двигательной активности, а также дисфункции желудочно-кишечного тракта.

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