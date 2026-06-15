В семи районах Волгограда отключат электричество 16 июня

Ожидаются массовые отключения света. Фото: Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

16 июня 2026 года сразу в семи районах Волгограда отключат электричество. Света во вторник не будет в Кировском, Краснооктябрьском, Тракторозаводском, Красноармейском, Ворошиловском, Дзержинском и Центральном. Энергетики проведут работы, которые продлятся в течение всего дня. Волгоградцам рекомендуют заранее подготовиться к отключениям.

Кировский район

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Краснолиманская — 6-22, 15а-23

ул. Нижнетагильская — 2, 4, 4а, 10-24

пер. Лиговский — 8-36, 11-43

ул. Пожарского — 2-12, 1-11

пер. Краснолиманский — 1а-13, 4-10

Краснооктябрьский район

Отключения света с 12:00 до 16:00:

пр-кт Ленина — 101, 103, 105

ул. Кузнецова — 44, 46

Отключения света с 09:30 до 12:00:

пр-кт Ленина — 101

Тракторозаводский район

Отключения света с 09:00 до 16:00:

ул. Дзержинского — 77а, 77б

ул. Дежнева — 2б

ул. Дундича — 29 (АО Волгоградгоргаз)

ул. Александрова — 7а, 8-54, 54А

ул. Антонова — 1-19, 2-20

пер. Технологический — 1-21, 2-20

ул. Привокзальная — 2а-22а, 1а-15а, 3б-15б

ул. Дундича — 3

ул. Дежнева — 2

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Ополченская — 44а, 46, 48

Красноармейский район

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Красных Зорь — 183-195, 178-190

ул. Марата — 1-39, 2-12

ул. Минская — 189-209, 188-212

ул. Луговая — 141-157

пер. Замкнутый — 2-12, 3-17

пер. Портовый — 3, 3а, 4, 6, 8

ул. Чаадаева — 4-8, 15-23

Ворошиловский район

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Дербентская — 80-94, 94а

ул. Саранская — 95-113, 95а, 95б, 105а, 107а, 110а, 130а, 106-128, 108а, 112а, 120а

ул. Елецкая — 566, 567, 568, 113-133, 113а, 125а, 125б, 127а, 131а, 131б, 130

ул. Елецкая — 79, 81, 89, 91, 91а, 93а, 95-111, 101а, 105а

ул. Саранская — 68, 70, 72а, 72б, 74, 76, 78, 80-104, 82а, 94а, 96а, 98а, 100а, 104а, 106а

ул. Чембарская — 2-10, 19

ул. Чебоксарская — 2-4, 3-7, 5а

ул. Череповецкая — 24

Отключения света с 09:00 до 12:00:

ул. Филиппова Саши — 37-39, 36а, 37а, 38а, 41; 47-59, 50а, 53а, 52а, 54а, 58а, 60а, 61, 61а, 63, 65, 65а, 67-77, 79а, 79-85, 85а

ул. Чарджуйская — 17, 19, 19г, 21, 23, 25, 27а, 27-37, 37а, 42-46, 46а, 48, 48г, 50, 50г, 52-60

ул. Лугопольская — 1, 1а, 2, 4-22, 5-35, 10а, 18а

ул. Ленкоранская — 79, 79а, 81, 83, 87, 87а, 89-93, 93б, 93а

ул. Ставропольская — 75, 75а, 77-87, 92-100

ул. Читинская — 1-7, 7а, 9, 20а, 11-27, 12-28, 14а, 28/1, 30, 32, 32а, 34

ул. Чебоксарская — 26, 26а, 8-24, 14/1, 12/2, 18а

ул. Череповецкая — 76-86, 92

ул. Котлубанская — 86, 86а, 88, 90, 92, 94а

ул. Лужская — 15-25, 25а, 27-37, 32-38; 40, 40а, 42, 44, 46, 48

ул. Ашхабадская — 21, 26-44, 31а, 33а, 34а, 30а, 41а, 44а, 46, 48, 50, 52

ул. Чонгарская — 28, 29, 31-60, 49а, 53а, 58а

ул. Чембарская — 62, 93, 56, 52, 50, 87, 89

Дзержинский район

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Мезенская — 1-9, 13, 13а, 15, 17, 6, 8, 8а, 12-20

ул. Продольная — 3а, 5, 7, 9, 8, 10

ул. Новорядская — 4-32, 32а, 34, 36, 15, 19

бульвар 30 летия Победы — 16А (АО Тандер)

Центральный район

Отключения света с 09:00 до 17:00:

ул. Мира — 11.