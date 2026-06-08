Большая вода резко уйдет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

График сброса воды на Волжской ГЭС в июне 2026 года скорректировали Росводресурсы на заседании 8 июня. Волгоградский гидроузел продолжит ежедневно снижать сбросные расходы и уже с 14 июня выйдет на летний минимум в 5500 ± 500 кубометров в секунду. Режим спецпопуска завершается на Волге, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на документ.

С 11 июня Волжская ГЭС снизит сбросы воды до 9000 ±500 кубических метров в секунду, дальше объем расхода будут каждый день уменьшать на тысячу кубов. С 14 июня сбросные расходы составят в среднем 5500-6000 ±500 кубометров.

Также согласно указаниям ФАВР, скорректирован режим работы Шекснинского, Иваньковского, Угличского, Рыбинского, Горьковского, Чебоксарского, Камского, Воткинского, Нижнекамского, Куйбышевского и Саратовского водохранилища.

- По прогнозу Росгидромета, в июне приток воды в гидроузлы Волги и Камы ожидается в пределах 16,8-22,8 кубических километра при норме в 23,6. При этом наибольший приток прогнозируется в Угличское (93%), Чебоксарское (91%) и Камское (80%) водохранилища, - сообщили в Росводресурсах. - Наименьший приток ожидается в Горьковское водохранилище (48% от нормы).

В целом половодье в Волжско-Камском бассейне вошло в завершающую стадию. Большая вода быстро уйдет, обнажив затопленные берега Волги. Этот минимум уже позволит мэрии Волгограда начать подготовку пляжей к купальному сезону 2026. А вот рыбе не повезло. Для хорошего нереста половодье завершается рановато.

- Дальнейшее развитие всех этапов цикла по естественному воспроизводству рыб такие, как нагул личинок и молоди рыб, успешное его завершение, будет зависеть от динамики гидрологического режима реки Волги на конец июня - начало июля, - отмечают ученые КаспНИРХ. - Очень важно максимально поддерживать оптимальный уровень воды на залитых нерестовых массивах, так как резкий его спад приведет к выносу еще неокрепших личинок и ранней молоди рыб в реку, что неблагоприятно скажется на эффективности воспроизводства рыб, особенно на уязвимой к гидрологическим условиям вобле.

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