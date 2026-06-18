Волжский оказался вдвое привлекательнее Волгограда для переезда и покупки жилья

В Волжский хотят переехать больше россиян, чем в Волгоград Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Миграционные предпочтения россиян в первом полугодии 2026 года исследовали в Финансовом университете при Правительстве РФ. Волжский оказался более привлекательным для переезда - он на 21-м месте среди 69 российских городов с населением более 250 тысяч человек. Волгоград занял лишь 45-ю строку рейтинга, даже Астрахань вышла на одну позицию вперед.

В лидерах рейтинга миграционной привлекательности оказались Калининград, Ярославль, Сочи, Новороссийск и Владимир. В аутсайдерах – Нижний Тагил, Якутск и Нижневартовск.

Миграционные потоки внутри страны – один из показателей, которые используют для оценки качества жизни.

- Мы исходим из того, что за качество жизни люди «голосуют ногами», перебираясь туда, где им будет лучше, - отмечают исследователи. - Низкое качество жизни подразумевает желание перебраться туда, где есть все необходимые предпосылки для достижения благополучия.

В ходе социологических исследований респонденты отвечали на два вопроса: хотите ли вы переехать в другой город и намереваетесь ли вы купить недвижимость в другом городе России? Если да, то в каком?

Баланс между числом жителей, желающих покинуть город, и теми, кто хотел бы поселиться в нем, в Волжском оценили в 8 баллов. У Волгограда лишь 6 баллов.

Баланс между числом жителей, которые хотят купить жилье в другом месте, и потенциальными покупателями из других городов в Волжском вышел на 47 баллов, в Волгограде – лишь на 22.

Общая оценка миграционной привлекательности Волжского составила 27 баллов, у Волгограда почти вдвое меньше – 14. Для сравнения, занявший первую строку рейтинга Калининград набрал 90 баллов, дорогая Москва – 44, Санкт-Петербург – 42, Краснодар – 53.

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