Итоги конкурса «Лучший врач» 2026 года подвели в Волгоградской области. Комитет здравоохранения опубликовал имена 27 медиков, которые получили высшую оценку в канун профессионального праздника. Смотрим, где работают лучший невролог, кардиолог, эндоскопист, терапевт, педиатр, хирург и другие лучшие врачи 2026 Волгограда и области.
- В этом году профессиональное состязание вызвало беспрецедентный отклик в медицинском сообществе региона. Оргкомитетом было обработано 56 заявок от высококвалифицированных специалистов, - рассказали в Облздраве.
На сегодня в регионе работают более 44 тысяч медиков.
Лучший педиатр - Сергей Акельев, завотделением, врач-пульмонолог, Волгоградская областная детская больница.
Лучший невролог - Елена Бондаренко, больница №5, Волгоград.
Лучший оториноларинголог - Анатолий Дранников, ВОКБ №1.
Лучший фтизиатр - Ирина Зеленева, завотделением, областной противотуберкулезный диспансер.
Лучший стоматолог - Олег Ивин, стоматологическая поликлиника №12.
Лучший неонатолог - Ирина Карижская, завотделением, Волгоградская областная детская больница.
Лучший психиатр - Владимир Куликов, Светлоярская ЦРБ.
Лучший санитарный врач - Наталия Максимова, врач-эпидемиолог больницы №4. Волгоград.
Лучший онколог - Владимир Проноза, завотделением, областной онкодиспансер.
Лучший инфекционист - Ирина Скребец, зав. приемным отделением, Волгоградская областная детская больница.
Лучший кардиолог - Анна Трегубова, Волгоградский кардиоцентр.
Лучший врач-эксперт - Максим Трубачев, завотделением, врач-патологоанатом областного бюро.
Лучший анестезиолог-реаниматолог - Елена Тютюнова, ВОКБ №1.
Лучший сельский врач - Инна Ястребова, участковый врач-педиатр Среднеахтубинской ЦРБ.
Лучший врач медицинской реабилитации - Хамзат Ансаров, завотделением, ВОКБ №1.
Лучший врач лабораторной диагностики - Евгений Воробьев, Детская больница №8.
Лучший офтальмолог - Екатерина Мещерякова, городская больница №2.
Лучший терапевт - Маргарита Новикова, врач-аллерголог-иммунолог, поликлиника №2.
Лучший врач скорой медпомощи - Вера Перевертайло.
Лучший акушер-гинеколог - Мадина Рамазанова, завотделением, больница №1 имени Фишера, Волжский.
Лучший участковый педиатр - Руслан Слободянов, Ленинская ЦРБ.
Лучший травматолог-ортопед - Юрий Стаценко, ВОКБ №1.
Лучший врач по диагностическим исследованиям - Александр Стременцов, врач-эндоскопист, больница №4.
Лучший участковый терапевт - Татьяна Шевченко, поликлиника №2.
Лучший эндокринолог - Екатерина Григорова, завотделением, больница №1 имени Фишера, Волжский.
Лучший хирург - Виктор Тутов, врач-хирург, ВОКБ №1.
Лучший руководитель медицинской организации - Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ.
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