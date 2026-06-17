Лучших врачей Волгограда назвали перед Днем медика

Итоги конкурса «Лучший врач» 2026 года подвели в Волгоградской области. Комитет здравоохранения опубликовал имена 27 медиков, которые получили высшую оценку в канун профессионального праздника. Смотрим, где работают лучший невролог, кардиолог, эндоскопист, терапевт, педиатр, хирург и другие лучшие врачи 2026 Волгограда и области.

- В этом году профессиональное состязание вызвало беспрецедентный отклик в медицинском сообществе региона. Оргкомитетом было обработано 56 заявок от высококвалифицированных специалистов, - рассказали в Облздраве.

На сегодня в регионе работают более 44 тысяч медиков.

Лучший врач 2026 года, Волгоград и область: список победителей конкурса

Лучший педиатр - Сергей Акельев, завотделением, врач-пульмонолог, Волгоградская областная детская больница.

Лучший невролог - Елена Бондаренко, больница №5, Волгоград.

Лучший оториноларинголог - Анатолий Дранников, ВОКБ №1.

Лучший фтизиатр - Ирина Зеленева, завотделением, областной противотуберкулезный диспансер.

Лучший стоматолог - Олег Ивин, стоматологическая поликлиника №12.

Лучший неонатолог - Ирина Карижская, завотделением, Волгоградская областная детская больница.

Лучший психиатр - Владимир Куликов, Светлоярская ЦРБ.

Лучший санитарный врач - Наталия Максимова, врач-эпидемиолог больницы №4. Волгоград.

Лучший онколог - Владимир Проноза, завотделением, областной онкодиспансер.

Лучший инфекционист - Ирина Скребец, зав. приемным отделением, Волгоградская областная детская больница.

Лучший кардиолог - Анна Трегубова, Волгоградский кардиоцентр.

Лучший врач-эксперт - Максим Трубачев, завотделением, врач-патологоанатом областного бюро.

Лучший анестезиолог-реаниматолог - Елена Тютюнова, ВОКБ №1.

Лучший сельский врач - Инна Ястребова, участковый врач-педиатр Среднеахтубинской ЦРБ.

Лучший врач медицинской реабилитации - Хамзат Ансаров, завотделением, ВОКБ №1.

Лучший врач лабораторной диагностики - Евгений Воробьев, Детская больница №8.

Лучший офтальмолог - Екатерина Мещерякова, городская больница №2.

Лучший терапевт - Маргарита Новикова, врач-аллерголог-иммунолог, поликлиника №2.

Лучший врач скорой медпомощи - Вера Перевертайло.

Лучший акушер-гинеколог - Мадина Рамазанова, завотделением, больница №1 имени Фишера, Волжский.

Лучший участковый педиатр - Руслан Слободянов, Ленинская ЦРБ.

Лучший травматолог-ортопед - Юрий Стаценко, ВОКБ №1.

Лучший врач по диагностическим исследованиям - Александр Стременцов, врач-эндоскопист, больница №4.

Лучший участковый терапевт - Татьяна Шевченко, поликлиника №2.

Лучший эндокринолог - Екатерина Григорова, завотделением, больница №1 имени Фишера, Волжский.

Лучший хирург - Виктор Тутов, врач-хирург, ВОКБ №1.

Лучший руководитель медицинской организации - Галина Ветютнева, главврач Серафимовичской ЦРБ.

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