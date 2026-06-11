Четыре красотки из модельного агентства обманули 25 волгоградцев на 3 млн

Волгоградцы брали кредиты, мечтая стать моделями и актерами Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение и передала в суд уголовное дело на четырех девушек, которые под видом модельного «ETA» обещали горожанам золотую карьеру в шоу-бизнесе. Волгоградок в возрасте от 20 до 25 лет обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы в особо крупном размере. Они обманули 25 человек на 3 миллиона рублей.

- Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ в качестве максимального наказания предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет, - сообщили в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, с апреля по ноябрь 2024 года девушки арендовали офис в центре и работали под видом модельного «ETA». В соцсети раскидали информацию о кастингах на роли актеров в сериалах и рекламных роликах. Также объявляли о наборе в Волгограде моделей для рекламы одежды известных брендов.

После непродолжительной беседы каждому пришедшему на кастинг сообщали, что все прошло успешно. Вот только для гарантированного участия в крупных проектах нужно пройти дорогостоящее обучение актерскому, вокальному, хореографическому и модельному мастерству.

- Используя специально разработанные инструкции и методы психологического воздействия, злоумышленники склоняли доверчивых граждан к заключению кредитных договоров на крупные денежные суммы, - рассказали подробности в прокуратуре.

Кредиты на мечтающих о звездной карьере волгоградцев оформляли дистанционно. Для этого заранее заключили соглашения с кредитными агентами, работавшими со многими банками. Деньги сотрудники офиса сразу переводили на счета обвиняемых. Вот только никаких услуг девушки не оказывали и соглашений с организаторами медиапроектов не имели.

Дело будет рассматривать Центральный районный суд Волгограда.

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