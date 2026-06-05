В Волгограде обещают яркие выходные Фото: Дмитрий Ахмадуллин. Перейти в Фотобанк КП

В программе мероприятий на вечер 5 июня и выходные 6-7 июня в Волгограде – игра сборных по футболу, фестивали красок и индийской культуры, концерты, шоу, день Пушкина, танцы и кинопоказы под открытым небом, творческие мастер-классы и летние развлечения для детей и взрослых. Смотрим, куда сходить в Волгограде 5 июня, 6 июня, 7 июня 2026 года, что будет интересного на каникулах. Главное, чтобы погода не повела. При дожде мероприятия могут перенести или отменить.

Вечером 5 июня 2026 в Волгограде сыграют в футбол сборные России и Буркина-Фасо. Матч начнется в 20.00, болельщиков начнут запускать на стадион с 17 часов. Помимо большого футбола будет развлекательная программа.

Финал конкурса «Мисс и Мистер Студенчество Волгограда – 2026» начнется 5 июня в 18.00 в амфитеатре на Центральной набережной. 16 человек сразятся за титул. Обещают яркое зрелище. Вход свободный.

В Комсомольском саду Волгограда 5 июня в 17.00 пройдет фестиваль красок. Организаторы обещают, что он состоится при любой погоде. Вход свободный.

Куда сходить в Волгограде на каникулах 6-7 июня 2026 года: программа мероприятий, что будет бесплатно

Программа мероприятий в ЦПКиО Волгограда в субботу, 6 июня, начнется в 10.00 с занятия по кундалини йоге. В 11.30 стартует яркий фестиваль индийской культуры. В программе - шествие колесницы (в 14.00), роспись хной-мехенди, индийский базар, мастер-классы, оздоровительные практики, с 17.00 – концерт, в 20.00 – краски холи и дискотека. В 15.00 начнутся соревнования по брейк-дансу, в 16.00 – развлекательная программа для детей, в 20 часов покажут мультик «Зверополис» на футбольном поле (6+).

В воскресенье, 7 июня, в Центральном парке Волгограда пройдет фестиваль «Лето в Движении». В 13.00 начнется мастер-класс по граффити на главной аллее, будут работать интерактивные площадки. В программе – мастер-классы, игры, викторины. На главной сцене пройдет шоу воздушных гимнастов, в 15.00 начнется концерт, в 18.00 – танцуем сальсу и бачату. В зоне детских развлечений с 16.00 - семейный праздник. В 20.00 – кинопоказ «Головоломка» (6+). Вход везде свободный.

Вечером 6 июня на набережной Волгограда у фонтана «Искусство» в 17.00 начнется танцевальный интенсив, в 18.00 – отборочный тур конкурса «Зажги свою Звезду!». 7 июня в 17.00 – концерт ко Дню защиты детей. Вход свободный.

В субботу 6 июня - день рождения Александра Пушкина и День русского языка. В Комсомольском саду у трамвая пройдет конкурс чтецов. Конкурс стартует в 17.00, регистрация участников - с 16.00. Ждут всех желающих.

Горьковка тоже отметит Пушкинский день познавательной программой. 6 июня в 15.00 на 4-м этаже библиотеки пройдет игра «Тайный Совет Пушкина» для знатоков творчества великого поэта (12+). Вход свободный.

В ТРК «Мармелад» 6 июня с 15 до 17 часов – модные показы и советы по стилю. 7 июня в 13.00 начнется концерт вокальной студии «Престиж».

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