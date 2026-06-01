Шок-счета за воду могут прийти волгоградцам, если не передать показания вовремя

Показания счетчика придется передавать только с 20 по 25 число Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 2026 года в Волгоградской области и по всей стране начали действовать новые правила передачи показаний счетчиков за услуги ЖКХ. Чтобы не столкнуться с неожиданным ростом сумм в квитанциях, придется придерживаться нового графика передачи показаний приборов учета, иначе коммуналка обойдется втрое дороже. Рассказываем, что изменилось и как волгоградцам избежать шокирующих счетов за воду.

Показания счетчика передаем по 25 число каждого месяца

Главное изменение заключается в том, что теперь данные со счетчиков коммунальные операторы принимают к учету с 20 по 25 число каждого месяца включительно. Если пропустить этот срок, то плату за воду рассчитают не по факту, а по среднему. Пока же показания принимают с размытой формулировкой «до 25 числа».

Если вы пропустите «окно» передачи показаний 1-2 раза, ничего страшного не случится. Как только вы внесете данные счетчика вовремя, плату за воду пересчитают по реальному потреблению. А вот если не передавать показания 3 месяца и более, счета за воду могут шокировать. Во-первых, начиная с четвертого месяца плату будут начислять по нормативу. Во-вторых, с января 2026 года действует повышающий коэффициент 3,0 на холодную воду и 1,5 на горячую для квартир, где нет водосчетчика.

Норматив на холодную воду для волгоградцев сейчас 5,76 кубометра в месяц с человека, на горячую воду – 4 кубометра. В реальности в среднем такой объем за месяц не использует семья даже из трех человек. Так что, если вы вовремя не передаете показания прибора учета, с четвертого месяца на каждого человека начислят плату за воду по нормативу и с повышающими коэффициентами: за ХВС – 5,76 х 36,01 х 3 = 622,26 рубля, за ГВС – 4 х 204,31 х 1,5 = 1225,86 рубля, плюс по нормативу в 9,76 куба будет плата за водоотведение.

Но если водосчетчики у вас есть и прошли поверку, как только вы вовремя внесете показания, плату пересчитают по факту в следующем месяце.

Показания прибора учета передаем онлайн и через смс

Еще одно новшество - устные и бумажные способы передачи показаний счетчиков юридически больше не существуют. Отправить цифры с приборов учета в ресурсоснабжающую компанию волгоградцы могут через личный кабинет коммунального оператора, через Госуслуги и банковские приложения, смс.

Все не так страшно, подчеркивают юристы.

- В Правила 354 эти изменения не внесены, - комментирует руководитель Регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Татьяна Текучева, - То есть, по сути, ничего не изменилось. Если у оператора есть возможность зафиксировать передачу показаний голосом по телефону, по смс и другими способами, то он их примет.

То же самое касается передачи показаний счетчика до 25 числа. Если вы вносите показания прибора учета при оплате коммунальных услуг, например, в приложении банка 15 числа, оператор их принимает и учитывает, то так можно делать и дальше. В Волгоградской области такая возможность имеется. У жителей региона в распоряжении около десятка способов передачи показаний.

Так что главным изменением для волгоградцев остается Федеральный закон от 24.06.2025 № 177-ФЗ, который перенес крайний срок оплаты жилищно-коммунальных услуг с 10 на 15 число.

Подписывайтесь на наш MAX и Telegram, там самая оперативная информация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Волгограде отключат горячую воду в июне 2026: адреса, даты, график