В Волгограде началось благоустройство набережной у танцующего моста

Участок перекопали для будущего благоустройства, параллельно заменят коммуникации. Фото: администрация Волгоградской области.

В Волгограде началось благоустройство нового участка набережной. Тяжелая техника вспахала еще одну территорию в центре города, теперь у моста через Волгу напротив склона ЦПКиО. Участок от танцующего моста до БК-13, где раньше был просто пустырь, обустроят и сделают комфортным местом для прогулок. В субботу здесь побывал глава региона Андрей Бочаров.

Как сообщает администрация области, подрядчику предстоит благоустроить полуторакилометровый участок берега. Набережную от «Волгоград Арены» продлят до участка у амфитеатра. По проекту здесь появятся пешеходные дорожки, еще один амфитеатр, перголы, детские и спортплощадки. Лестницы отреставрируют, благоустроят видовые площадки. Всю территорию озеленят. Для удобства автомобилистов оборудуют парковочные места.

Андрей Бочаров дал указание сделать эту территорию живой, чтобы после окончания благоустройства сюда действительно приходили люди, молодежь.

- Каждая точка должна быть здесь функциональной, — пояснил губернатор.