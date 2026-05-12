Дети будут учиться из дома. Впрочем, там тоже не будет воды.

Школьники в трех районах Волгограда перейдут на дистанционное обучение в эту пятницу, 15 мая 2026 года, а детсадовцам придется объединиться в дежурные группы. Как будут работать школы и детсады на время отключений воды 15-17 мая в Волгограде, рассказали в мэрии. Напомним, с пятницы по воскресенье в Дзержинском, Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах, а также в поселке Городище пересохнут краны из-за масштабных коммунальных работ.

Пока коммунальщики будут ремонтировать оборудование на водоочистном сооружении и инженерных сетях, учащиеся школ будут учиться дистанционно, а работа детсадов будет приостановлена. Однако те родители, которым будет некуда пристроить ребенка, смогут привести его в дежурную группу. Но надо понимать, что дети и воспитатели будут сидеть без воды.

Ранее в комитете здравоохранения региона рассказали, что на работу больниц и поликлиник отключение воды не повлияет. Все организации продолжат принимать пациентов, в медучреждения организуют подвоз воды, накануне также сделают запасы. Обещают проводить даже операции. Людям будут подвозить воду водовозками. Конечно, к каждому дому машины не подъедут, поэтому стоит изучить график подвоза с адресами и конкретным временем. Запасы бутилированной воды лучше сделать уже сейчас, потому как в дни отключений полки магазинов по традиции будут пустыми. Ну и накануне отключений наберите воду во все свободные емкости.