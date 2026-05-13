Губернатору Бочарову в Москве показали эскиз будущего памятника участникам СВО

Художники показали эскиз будущего памятника в натуральную величину. Фото: администрация Волгоградской области.

Делегация от Волгоградской области, включая губернатора Андрея Бочарова, его первого зама Александра Дорждеева, директора музея-заповедника «Сталинградская битва» Алексея Дементьева посетила студию имени Грекова в Москве, где художники работают над скульптурной композицией для Мамаева кургана. Прежде, чем памятник участникам СВО начнут выливать, можно успеть внести замечания и что-то исправить. Эскиз будущего монумента в полный рост уже готов и произвел впечатление на Андрея Бочарова, сообщает пресс-служба губернатора.

До осени этот монумент установят в Мемориальном парке у подножия Мамаева кургана. Сейчас, после согласования эскиза с заказчиков, скульпторы начнут изготавливать отдельные части композиции и переправлять из Волгоград. А на площадке скоро приступят к устройству фундамента для будущего мемориала. Важно было, чтобы памятник, посвященный подвигу участников специальной военной операции вписывался в общую концепцию Мамаева кургана и гармонично смотрелся на фоне великих творений Вучетича.

Губернатора впечатлила работа художников. Фото: администрация Волгоградской области.

- Для нас очень важно, что данный комплекс уже сейчас является частью всего мемориального комплекса, который проектировал наш великий Вучетич, - заявил Андрей Бочаров, глядя на готовый эскиз. Губернатор отметил, что все работы укладываются в сроки, и уже через пару недель эскиз начнет превращаться в мемориал.

Как отметили в администрации региона, Бочаров обсудил со специалистами и вопросы дальнейшего благоустройства территории рядом с памятником. Напомним, рядом с будущим мемориалом уже строят музей истории спецоперации, готова и мемориальная зона с тумбами «Рубежей Сталинградской доблести».

Рядом с памятником будет музей истории СВО. Фото: администрация Волгоградской области.

- Композиция отражает победоносные действия военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации в зоне СВО. В центре ее фигура российского солдата, у ног которого поверженная гидра современного фашизма. Рельефные тематические группы отражают защиту мирных жителей, современные виды российских войск и вооружений, многонациональность участников СВО, помощь тыла фронту, - рассказали про будущий монумента в администрации региона. Участников Волгоградской делегации впечатлило, как художники студии Грекова справляются с поставленной задачей.

