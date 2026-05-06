В Волгограде у подножия Мамаева кургана открыли вторую очередь нового мемориала

В каждую тумбу заложили капсулу из землей соответствующего населенного пункта. Фото: администрация Волгоградской области.

Накануне Дня Победы в Волгограде увековечили память защитников и тружеников шести населенных пунктов региона. У подножия Мамаева кургана открыли еще шесть тумб с названиями городов и поселков, удостоенных почетного звания «Рубеж Сталинградской доблести»: Камышин, Суровикино, Иловля, Октябрьский, Светлый Яр и Чернышковский. Мемориальную зону здесь создали год назад, сегодня с участием губернатора Андрея Бочарова открыли вторую очередь.

В церемонии, развернувшейся у подножия Мамаева кургана рядом со стройплощадкой будущего музея СВО, приняли участие представители самих городов и поселков, в которых теперь стоят стелы «Рубеж Сталинградской доблести», ветераны, военнослужащие, юнармейцы.

- Город-герой Сталинград, сталинградскую землю, нашу общую Родину защищали представители всех регионов нашего большого многонационального Отечества, жители всех муниципальных образований Сталинградской области. Вместе сражались, трудились и вместе победили, покрыв свои имена неувядаемой славой на все времена и на все поколения, — обратился к гостям мероприятия Андрей Бочаров. Он возложил цветы к тумбам, в которые заложены капсулы с землей героических рубежей.