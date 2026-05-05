Скрывается от тюрьмы в другой стране: в Волгограде облсуд утвердил приговор организатору смертельных перевозок от «Диана Тур»

Организатору смертельных ДТП вынесли окончательный приговор. Фото: "КП" Архив.

В Волгограде завершились долгие судебные разбирательства по громкому делу о жуткой аварии с участием автобуса компании «Диана тур». Волгоградский областной суд оставил в силе тюремный срок для фактического руководителя бизнеса Али Истанбуллу, который сбежал из страны и сейчас прячется за границей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу ведомства. Защита пыталась оспорить наказание, однако апелляционная коллегия проявила принципиальность, наказав дельца за жажду наживы, что в итоге привело к массовой гибели людей на федеральной трассе.

Уже осужденный по этому делу Махир Налча решил создать теневой бизнес перевозок. Он пригласил в компаньоны своего приятеля Али Истанбуллу. Мужчины хотели получать миллионные доходы, но при этом грамотно избежать любой ответственности, если автобусы попадут в беду. Для максимальной конспирации они нашли ничего не подозревающего знакомого по фамилии Лазарев и уговорили его открыть статус индивидуального предпринимателя. Мужчина просто оформил на себя нужные лицензии и стал официальным лицом фирмы.

Али Истанбуллу взял в свои руки фактическое управление всем транспортом. Он нанимал шоферов, составлял графики движения, собирал выручку и давал прямые указания о выезде машин. При этом начальники жестко нарушали режим труда работников. Водители сутками крутили баранку, проводя время за рулем без отдыха и нормального сна.

Трагический финал такой жестокой экономии наступил холодной ночью 24 декабря 2020 года. На 247-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Рязанской области уставший водитель переполненного рейсового автобуса провалился в микросон прямо во время движения. Неуправляемая многотонная громадина вылетела на встречную полосу, протаранила металлическое ограждение и рухнула в глубокий кювет.

Последствия оказались просто катастрофическими. В искореженном металле на месте скончались четыре человека. Еще четверо пассажиров, включая одного несовершеннолетнего подростка, получили тяжелейшие увечья. Серьезные переломы и различные травмы медики констатировали у восемнадцати человек.

Когда запахло реальным тюремным сроком, Али Истанбуллу оперативно сбежал из страны. Следователи выяснили, что он пересек границу, чтобы скрыться от правосудия. С февраля 2024 года правоохранительные органы ищут его по всему миру. Преступника объявили в международный розыск, но пока не экстрадировали на родину.

Несмотря на побег, закон настиг виновника. Волжский городской суд рассмотрел все материалы заочно. Судьи тщательно изучили все детали, проверили документы и назначили беглецу семь лет колонии общего режима. Сверх того, ему запретили заниматься организацией пассажирских рейсов на три года и обязали выплатить компенсации семьям пострадавших.

Адвокат осужденного не согласился с таким финалом и подал жалобу. Защитник просил полностью оправдать своего клиента. Однако Волгоградский областной суд внимательно изучил доводы сторон и утвердил первоначальный приговор за смертельные перевозки, оставив жалобу без удовлетворения. Теперь вердикт вступил в законную силу.

