Двух из четырех утонувших на Волге рыбаков похоронили в Волгограде

Тела троих погибших нашли еще в пятницу, 24 апреля. ГКУ Служба спасения.

В Волгоградской области простились с двумя погибшими во время крушения на Волге рыбаками. Как сообщает ТАСС, в Волгограде похоронили Владимира Шаповалова, который был близким другом семьи Назаровых, а в Светлоярском районе простились с Игорем Прохоровым, который долгие годы был личным водителем Александра Назарова. Их тела, как и Сергея Лойтера, нашли в первый же день поисков.

Поиски четвертого погибшего Алекандра Назарова – богатейшего волгоградского предпринимателя, крупного застройщика, компании которого построили миллионы квадратных метров жилья по всей стране – продолжаются. Президента торгово-промышленной группы "БИС" ищут полицейские, спасатели, водолазы. Напомним, ранее по факту гибли мужчин СК на транспорте возбудил уголовное дело.

