Жители Волжского просят не сокращать маршрутки до Волгограда

Волгоградцы и волжане просят не трогать маршрутки, связывающие два города Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волжского и Волгограда просят не трогать маршрутные такси, которые связывают два города. Волжане и волгоградцы, которые регулярно ездят по учебе или работе между городами, уверены, что после изменений маршрутов они будут тратить больше времени и денег на дорогу. Люди подписывают петицию, в которой настаивают об отмене переноса конечных остановок у маршруток, курсирующих между Волгоградом и Волжским, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Прошлым летом было подписано постановление областной администрации, согласно которому с 7 февраля 2024 года маршрутки №123Т, 160 и 260 будут ходить только до школы №3 в Тракторозаводском районе. Конечной остановкой у маршрутки №159Т станет Больничный комплекс, а у №246 – ж/д вокзал. Не коснутся изменения лишь маршрутки №123, которая продолжит ходить до вокзала. Из-за сокращения большинства маршрутов волжанам предстоит ехать с пересадками, например, до ВолГУ, кардиоцентра и даже до площади Чекистов. На это будет уходить больше времени и, соответственно, больше денег. Жители Волгограда и Волжского обратились в петиции к губернатору.

- Почему так далеко переносят конечные остановки этих маршрутов? Уважаемый Андрей Иванович, объясните пожалуйста людям, как добраться с маленьким ребенком до кардиоцентра с пересадками? Или как доехать до Ворошиловского? Дети, которые учатся в Волгограде и живут в Волжском и так из дома выходят чуть свет, а теперь еще раньше надо выходить, чтобы с двумя, а то и тремя пересадками добраться до места, а потом и обратно еще ехать, - возмущаются недовольные волжане и волгоградцы.

Между тем, в маршрутках, которые связывают Волжский и Волгоград, появились и другие просьбы не трогать их. Люди публикуют в социальных сетях текст обращений перевозчиков и пассажиров к губернатору. Их можно увидеть в салонах маршруток №260, которая едет мимо ряда вузов и медучреждений.

- Совершая несколько пересадок за день, мы будем вынуждены тратить драгоценное время и силы на то, чтобы доехать до места назначения. У людей, имеющих сердечные заболевания, путь к врачу станет настоящим испытанием, которое безусловно негативно отразиться на здоровье, - подчеркивается в обращениях.

Стоит добавить, что изменения с 7 февраля коснутся не только маршруток, которые связывают Волжский и Волгоград. Будет доходить только до автовокзала маршрутка №110 из Городище.