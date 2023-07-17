Маршрутки из Волжского не будут ездить в центр Волгограда с 2024 года

Несколько маршруток будут ходить только до Тракторного. Фото: Александр КУЛИКОВ

Схема движения маршруток, которые соединяют Волжский и Волгоград, изменится с 7 февраля 2024 года. Соответствующее постановление, утверждающее новый документ планирования регулярных перевозок и перечень подлежащих изменению межмуниципальных автобусных маршрутов, подписал вице-губернатор Евгений Харичкин, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В 2024-м многим волжанам придется добираться до центра Волгограда с пересадками. Так, маршрутки № 123Т, №160 и №260 будут ходить только до конечной у школы №3 в Тракторозаводском районе. Маршрутка №159Т довезет до больничного комплекса.

Сделать на Тракторном транспортно-пересадочный узел чиновники хотели давно. Но раз за разом откладывали обрезание волжских маршрутов. При этом часть идущего в центр Волгограда общественного транспорта все же сохранят. До железнодорожного вокзала будет ездить автобус №123, 246-я маршрутка – до автовокзала. Также маршрутка №110 из Городище будет ездить не до Тулака, а до центрального автовокзала. Ранее ее хотели «закольцевать» на Хорошева или на ЖБИ.

Кроме того, документом предусмотрен еще целый ряд изменений областных межмуниципальных маршрутов с февраля 2024 года.