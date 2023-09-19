В Волгограде начали убирать электросамокаты с центральных улиц

На Набережной самокаты почти исчезли Фото: Екатерина СИМОХИНА

С центральных улиц Волгограда начали пропадать изрядно надоевшие пешеходам электрические самокаты. И дело даже не в том, что лето закончилось и прокатиться с ветерком желающих стало меньше. Безопасность волгоградцев, страдающих от наездов самокатчиков, стала главной причиной поредевшего количества электротранспорта. Региональный Следственный комитет начал проверку оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в сфере краткосрочной аренды электросамокатов.

Места стоянки на Центральной набережной – главном месте скопления электросамокатов, - уже существенно поредели. Та же история и рядом с Советской улицей, где чаще всего располагался транспорт в аренду.

По информации пресс-службы СУ СКР по Волгоградской области, в связи с участившимися на территории города Волгоград случаями травмирования граждан из-за наезда на них электросамокатов, следователи отдела по Центральному району Волгограда организовали проверку по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи уже начали проводить рейды и увозить электросамокаты. Чаще всего транспорт изымают по причине частого травмирования арендующих, также нередко на самокате можно увидеть несовершеннолетних, которые в силу возраста не имеют навыков управления указанными средствами мобильности.

ДТП, в которых фигурируют электросамокаты, в Волгограде уже не редкость. Так, волгоградка на электросамокате сбила 5-летнего мальчика на набережной, парень на осамокате протаранил трамвай. А 75-летний пенсионер погиб после столкновения с самокатчиком на Астраханском мосту.

И действительно, за введение закона с требованиями к безопасности электросамокатов выступали большинство волгоградцев. 54% жителей Волгограда считают его ввод необходимым.