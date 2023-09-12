Волгоградцев в 2023 году привьют от гонконгского и свиного гриппа

Прививку сделают в поликлинике. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области, как и по всей стране, началась кампания по вакцинации против гриппа 2023 года. У тех, кто сделал прививку, заболеваемость гриппом в 36 раз ниже. Такую оценку эпидемиологической эффективности зафиксировали в эпидсезоне 2022-2023 годов в Волгоградской области. При этом на прививку нет поствакцинальных осложнений, подчеркивают в региональном управлении Роспотребнадзора.

- Провести вакцинацию следует как можно раньше - до наступления эпидемического подъема. Это позволит избежать грозных последствий заболевания гриппом, - подчеркивают в ведомстве.

В 2023 году волгоградцев будут прививать от гриппа трехкомпонентной вакциной. По сравнению с прошлым годом в ней заменили компонент для пандемического штамма свиного гриппа А(H1N1). Прежними остались антигены вирусов гонконгского гриппа А(H3N2) и гриппа В.

Привить от гриппа планируют 60% волгоградцев. Особое внимание – группам риска: детям, студентам, беременным, пенсионерам, а также сердечникам, людям с ожирением, анемией, бронхиальной астмой, аллергией и прочими серьезными заболеваниями. Также прививать будут медиков, учителей, коммунальщиков, работников социальной сферы, транспорта и торговли.

Сделать прививку от гриппа можно бесплатно по ОМС в поликлиниках и центральных районных больницах. В волгоградской области медучреждения уже получили первую большую партию вакцин. Тех, кто не входит в «группы риска», обозначенные в Национальном календаре профилактических прививок, может привить работодатель.