В Волгограде «оживили» троллейбус с пробегом в полмиллиона километров

Старые троллейбусы собирают практически заново. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Из-за списания 18 троллейбусов, которые были на ходу, жители Волгограда писали обращение генералу Бастрыкину. Но власти уверяют: все, что могут, восстанавливают. Так, 18 сентября мэру Владимиру Марченко показали троллейбус с пробегом почти в полмиллиона километров, который буквально заново собрали во время капитального ремонта и «оживили». Вскоре «рогатый» «Тролза» выйдет на линию, сообщили в мэрии.

- Машина приближалась к полной выработке эксплуатационного ресурса и ей требовался углубленный капитально-восстановительный ремонт. Проведенные работы оцениваются в 8 раз меньше стоимости одного нового современного троллейбуса, поэтому в ближайшей перспективе будет рассматриваться возможность проведения подобных работ и на другом аналогичном подвижном составе, - рассказали чиновники.

Троллейбус «Тролза» бегал по Волгограду с 2013 года. За десять лет он прошел 496 тысяч километров и перевез массу горожан. Текущий ремонт старенький «рогатый» уже не спасал. За два месяца на заводе по ремонту трамваев и троллейбусов «ВЭТА» (подразделение «Метроэлектротранса») ему провели модернизацию с заменой и ремонтом большей части узлов и деталей.

Так, машине полностью заменили обшивку кузова, более чем наполовину - элементы несущей рамы. Поставили новые фары и габаритные огни. В салоне заменили настил полов, сидения и пластиковую обшивку. Плюс к этому внутри и снаружи поставили 8 камер видеонаблюдения и монитор в кабине водителя. Мэр проделанной работой остался доволен, но решил, что и кондиционер в обновленном троллейбусе не помешал бы.

В таком состоянии в Волгограде немало старых троллейбусов. Им на смену уже пришли 56 новых «рогатых» с возможностью автономного хода. Еще 56 машин выйдет на линии до конца 2023 года. Троллейбусный парк обновят практически на 100%.

- Это позволяет снять с линии морально и физически изношенные модели и провести капитально-восстановительный ремонт тех из них, которые возможно реанимировать, - прокомментировали в мэрии.

Но есть и такие троллейбусы, которые уже не восстановить, так как некоторые детали сегодня заводы-изготовители не выпускают. Конечно, часть узлов и агрегатов снимают со списанных машин. Но это не всегда возможно.

Плюс к этому в 2023-м Волгоград ждет поступления 60 автобусов большой вместимости и 21 электробуса. Объявили аукцион на покупку еще 25 автобусов для нужд ПАТП-7. Приобретение еще 136 машин запланировали на следующий год.