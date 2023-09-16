Жители Волгограда хотят видеть на Сарпинском экодеревни, пляжи и дороги

Волгоградцам катастрофически не хватает комфортных пляжей на Волге. Дизайн- проекты: МБУ Вяз

В Общественную палату Волгограда пришли первые предложения горожан, которые могут войти в мастер-план развития системы островов Голодный и Сарпинский. За несколько дней поступили уже десятки предложений, рассказали в мэрии. Хотят видеть жители на Сарпинском пляжи, экодеревни и дороги, велодорожки и экотропы.

- Жители хуторов, расположенных на острове Сарпинском, высказываются в поддержку идеи создания дорожной инфраструктуры на острове и дорожно-транспортной связи с материковой частью города, - отмечают в администрации.

Есть предложения от волгоградцев и по части развлечений. Горожане готовы платить за детские зоны отдыха с бассейнами, места для рыбалки. Кто-то хочет видеть на островах копию Царицынской крепости, яхт-клуб и пляжи, которых пока в Волгограде в принципе нет.

Напомним, администрация города и региона уже подписали трехстороннее соглашение с инвестором - ЗАО «Лидер» о строительстве инфраструктуры, которая позволит создать на островах курорт федерального значения.

Свои предложения волгоградцы могут прислать на почту Общественной палаты Волгограда - opv@volgadmin.ru или передать через чат-бот в телеграм: @sarpinsky34_bot.