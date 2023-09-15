Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку под Волгоградом

Самолет получил повреждения, пилот - травмы. Фото: ЗМСУТ СКР

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку вечером 15 сентября 2023 года в Волгоградской области. ЧП произошло в километре южнее хутора Краснокоротковского в Новоаннинском районе. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. Пилот самолета Вираж В-1 RA-0256A получил травмы, но выжил, сообщили в Волгоградском следственном отделе на транспорте ЗМСУТ СКР.

- В результате жесткой посадки легкомоторного самолета травмирован пилот 1961 года рождения. Мужчина доставлен в лечебное учреждение, - рассказали следователи.

Кукурузник упал в поле в километре от хутора. Фото: ЗМСУТ СКР

Сейчас следователи работают на месте происшествия, выясняя все обстоятельства произошедшего. По факту ЧП с легкомоторным самолетом организовали доследственную проверку. По предварительным данным, пилот частного самолета перед этим опрыскивал поля.

Пилота с места ЧП увезли в травматологическое отделение Михайловской ЦРБ.

- Его состояние средней степени тяжести, стабильное, - рассказали в комитете здравоохранения Волгоградской области.

На этой неделе в Волгоградской области это уже не первое ЧП с самолетами. Вечером 12 сентября в Калачевском районе Волгоградской области неподалеку от военного аэродрома Мариновка при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение самолет Су-24 Минобороны РФ.