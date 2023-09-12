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Происшествия12 сентября 2023 18:57

Минобороны: в Волгоградской области разбился военный самолет Су-24

Власти заявили, что разрушений после крушения Су-24 под Волгоградом нет
Авторы (2):
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Самолет разбился неподалеку от хутора Ложки

Самолет разбился неподалеку от хутора Ложки

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Калачевском районе Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение военный самолет Су-24 Минобороны РФ. Произошло это вечером 12 сентября 2023 года в 5 километрах от хутора Ложки. Разрушений гражданских объектов на земле и погибших нет, сообщили в администрации Калачевского района, где разбился самолет.

- Жертв и разрушений на месте крушения военного самолета нет, - сообщила администрация Калачевского района Волгоградской области.

По данным Минобороны полет проходил без боекомплекта на борту, самолет упал в безлюдной местности. Сейчас на месте катастрофы работают вертолеты Ми-8 и поисково-спасательная служба. О судьбе пилотов пока не сообщается.

В 47 километрах от Волгограда в Калачевском районе региона расположен военный аэродром Мариновка или «Волгоград», где дислоцированы самолеты Су-24. Вероятно, потерпевший крушение самолет вылетел оттуда. Хутор Ложки расположен примерно в 35 километрах от аэродрома.

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