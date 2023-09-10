«Именно там чувствуешь себя врачом»: волгоградский медик о работе в ЛНР

Хабиб Аль-Тамими 9 месяцев провел в командировке в ЛНР. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

У каждого времени – свои герои. Вчера они носили защитные костюмы, респираторы и очки, каждый день совершали подвиги на фронте борьбы с коронавирусом. Сегодня снова на передовой – борются с коварными болезнями и травмами, спасают жизни в ЛНР, на линии соприкосновения. «Комсомолка» рассказывает о медиках, которые помогают людям, несмотря на опасность. Они придут на помощь каждому и главной наградой им станут улыбка и искренняя благодарность пациентов. Один из героев нашего времени - врач-оториноларинголог Хабиб Аль-Тамими из Волгоградской областной больницы №1.

ПО СТОПАМ ОТЦА

Профессию врача Аль-Тамими Хабиб Джамиль выбрал не случайно. Его отец окончил мединститут в Волгограде, работал в областной больнице на кафедре пропедевтики внутренних болезней с профессором Владимиром Недогодой, отвечал за арабских студентов. В свое время про родителей Хабиба писали местные газеты - это была первая в городе интернациональная свадьба. После семья несколько лет жила в Кувейте, но, когда началась война с Ираком, вернулась в Волгоград. Вот уже более 20 лет Хабиб Аль-Тамими работает в ВОКБ №1, говорит, там и стены родные, и каждый кустик знаком.

Хабиб Аль-Тамими почти год проработал в Станично-Луганском районе Луганской Народной Республики. Начинал обычным врачом, стал руководителем группы, а затем и всех волгоградских врачей при штабе.

- Я нес большую ответственность за ребят. Там не имело значения, у кого какая специализация, кто начальник, а кто подчиненный. Мы выполняли общую задачу и помогали друг другу. Я не хирург, но приходилось помогать и на ампутации, и на внематочной беременности, - рассказывает доктор. - У нас был слаженный коллектив, работали 24/7 без выходных. Где удалось - поспали, отдохнули. В выходные, когда случалось затишье, занимались стиркой, уборкой. Назначали дежурных по кухне, по прачке. Разговоры были короткие, никто не обижался. Хотя условия были, прямо скажем, спартанские.

На приеме в Станично-Луганской ЦРБ. Фото: из личного архива героя публикации

«МЫ МНОГОМУ НАУЧИЛИСЬ»

Все началось в конце июня 2022-го, когда Волгоградская область взяла шефство над Станично-Луганским районом ЛНР. Губернатор Андрей Бочаров поручил отправить на помощь республике врачей. И уже 5 июля 27 медиков ведущих волгоградских клиник поехали в Станично-Луганскую ЦРБ, чтобы лечить местных жителей. Перед ними стояла непростая задача – помимо плановой и экстренной помощи провести медосмотр 44,5 тысячи человек из 49 населенных пунктов подшефного района.

Первая группа - она на то и первая, разведчики. Заезд был на 32 дня. В командировку отправились отоларинголог, травматолог, анестезиологи, кардиологи, неврологи, гинекологи, эндокринологи, хирург, рентгенологи и рентген-лаборанты.

- Я ни капельки не жалею. Это был урок жизни. Мы многому научились. Среди врачей было маленькое братство. Где-то смешно, где-то по-настоящему страшно. Как-то вечером была перестрелка, слышны были отголоски боя. Спустя год там уже санаторий, - делится Хабиб. - Поначалу многие местные жители смотрели на нас «колющим» взглядом. Ожесточенные бои шли всего в 43 километрах. На наших глазах приходили диверсанты. Меня допрашивали двое с оружием. Солдат раненых привозили - минно-взрывные, проникающие ранения. Здесь этого не увидишь. Именно там чувствуешь себя врачом.

Одна из первых бригад волгоградских медиков в ЛНР. Фото: из личного архива героя публикации

Три выездные группы каждый день обследовали людей даже в самых отдаленных селах Станично-Луганского района. Еще одна вела прием пациентов в ЦРБ. С собой волгоградские медики привезли переносную станцию маммографии, мобильную поликлинику, три флюорографа.

- Мы приезжаем, люди идут и на осмотр, и на аппараты. Местные были в шоке - мы почти в каждой деревне, и это длилось 2,5 месяца, - рассказывает врач.

Было непросто. Поначалу местные жители «прощупывали», неохотно шли на контакт. Дети, некоторые из которых ни разу в жизни не были у врача, плакали. Мамы нервничали.

- Хуже нет, когда ребенок плачет. Поэтому нужно было первым делом успокоить дитя, чтобы и мама успокоилась, только так можно было избежать конфликтных ситуаций. Когда ребята менялись, просил, чтобы привезли какие-то маленькие игрушки, наклеечки. Дети там этим не избалованы, - вспоминает Хабиб.

СПАСЕННЫЕ ЖИЗНИ И ГОЛОС

Люди шли к волгоградским врачам нескончаемым потоком. Было немало сложных пациентов.

- На приеме в день было самое малое 42 человека. Максимум я посмотрел 83 человека за сутки. Порой детей было столько же, а иногда и больше, чем взрослых. Были такие, кто родился в 2014 году и даже не знали, кто такой оториноларинголог, - продолжает врач. - Был случай, когда ребенка привезли с подозрением на ангину. Медсестра ввела препарат, начался анафилактический шок. Мы только с выезда приехали, реанимировали прямо на полу. Это была девочка 12-ти лет по имени Кристина. В районе был сильный резонанс. Наградили нас потом.

Учительнице Кристине Овчировой Хабиб Аль-Тамими спас голос, а возможно, и жизнь. Пришла она на прием с ребенком.

- Когда я начала объяснять доктору, что с ребенком, он услышал, что и у меня проблемы с голосом, - рассказала потом Кристина. – Я работаю в школе, и для меня осипший голос – это нормально. Думала, он таким и должен быть.

Диагноз Кристине оториноларинголог поставил во время командировки в ЛНР. Фото: комитет здравоохранения ВО

Но у женщины обнаружили новообразование в горле. Ей поставили диагноз - болезнь Рейнке-Гайека или хронический отечно-полипозный ларингит. Заболевание очень редкое и довольно тяжелое, приводит к полной потере голоса. Может давать осложнение на сердце, перейти в онкологию. Кристину пригласили в Волгоград, быстро прооперировали. Уже через три дня дыхание стало свободным, а голос звонким.

- Выявил 12 онкологий, направил пациентов в Луганский онкодиспансер. Их прооперировали и удачно. За одного из пациентов - мужчину с новообразованием гортани – даже благодарил главврач, - вспоминает Хабиб.

Если бы мужчина позже попал в онкоцентр, его уже вряд ли спасли.

- Был момент, когда пришлось ехать в Рубежное. Город только освободили и нам нужно было забрать тяжелую бабушку, у который сын в Волгограде. О ней рассказала ведущая проекта «Мы живы» Марьяна Наумова. Дошло до губернатора. У меня, кардиолога и реаниматолога была задача любыми путями вывезти пожилую женщину и доставить ее в больницу. Неблизко было – километров 130. Половина дороги была еще не разминирована, что угодно могло произойти.

Врач получил награду "За благодеяние". Фото: из личного архива героя публикации

НЕ ТОЛЬКО ЛЕЧИЛИ, НО И СТРОИЛИ

Так пролетел почти год. Хабиб Аль-Тамими приезжал домой к жене и троим детям лишь раз - на Новый год. За это время ЦРБ Станично-Луганского района очень сильно изменилась.

- По больнице до этого было 4 или 5 прилетов, крыши не было. Возле центрального входа - огромная воронка. Где-то была вода, где-то нет, окна выбиты. Мы когда туда приехали в июле 2022 года, для нас это было шоковое состояние. При нас все это делали. Заменили все окна в больнице, все трубы – отопление, водопровод, канализацию. Косметический ремонт сделали, кровлю перекрыли. Если сейчас посмотреть – небо и земля. Когда я уезжал, весь центральный приемный покой, холл, поликлинику, административный корпус полностью отремонтировали. Делали капремонт в хирургическом и гинекологическом корпусе.

Волгоградские врачи в ЛНР менялись каждый месяц. Хабиб Аль-Тамими проработал там дольше всех – в общей сложности 9 месяцев. Но пришла и его очередь ехать домой. В ВОКБ №1 его ждало повышение - должность заведующего отделением.

- Рад, что туда попал и всегда боялся момента ротации. Было тяжело уезжать, тем более не в группе, а одному, - признается доктор. - Опять рвусь туда, созваниваюсь с коллегами. Местные жители про меня теперь пишут «наш любимый доктор Хабиб». Я там стал своим. Мои бабушка и дедушка – ветераны Великой Отечественной войны. Будь они живы, радовались бы.

ЦИФРЫ В ТЕМУ

За год волгоградские врачи и медсестры отработали 17 смен в Станично-Луганском районе ЛНР. Жители обратились к медикам более 54 тысяч раз. Врачи провели 583 операции, 13,8 тысячи рентгенографических исследований, более 10 тысяч анализов крови, 3,6 тысячи ЭКГ, 1,4 тысячи УЗИ, 340 эндоскопических процедур.

По данным облздрава, при поддержке Волгоградской области в ЛНР сделают капремонт шести медучреждений, построят ФАПы и отделение общей врачебной практики, приобретут медоборудование и спецтранспорт.