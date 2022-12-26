Диагноз Кристине поставил оториноларинголог Аль-Тамими Хабиб Джамиль во время командировки в ЛНР. Фото: комитет здравоохранения ВО.

Когда у учительницы из Станично-Луганского района ЛНР Кристины Овчировой заболел ребенок, она пришла на прием к волгоградским медикам, которые приехали в командировку в Луганск. Врач-оториноларинголог Аль-Тамими Хабиб Джамиль обратил внимание на осиплость голоса у мамы, предложил обследовать и ее. У женщины обнаружили предраковое состояние. После ее пригласили в Волгоград и прооперировали в областной клинической больнице №1. Медики спасли пациентке не только голос, но, возможно, и жизнь, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облздраве.

- Когда я начала объяснять доктору, что с ребенком, он услышал, что и у меня проблемы с голосом, - рассказывает Кристина. – Я работаю в школе, и для меня осипший голос – это нормально. Я думала, он таким и должен быть.

Но у Кристины обнаружили новообразование в горле. Ей поставили диагноз - хронический отечно-полипозный ларингит или Болезнь Рейнке-Гайека. При этом заболевании на слизистой образуются полипы, они растут, отек усиливается, что приводит к полной потере голоса. Редкое по локализации новообразование гортани может давать осложнение на сердце, со временем оно могло перейти в онкологическое заболевание.

Диагноз поставил оториноларинголог Аль-Тамими Хабиб Джамиль во время командировки в ЛНР. Он же и сделал операцию Кристине в Волгоградской областной клинической больнице №1. По словам доктора, пациентка почти год ходила осипшей, но возможности обратиться к врачу на Донбассе не было.

- Заболевание очень редкое и протекает оно довольно тяжело, - рассказывает доктор.

В Волгограде пациентке сделали микроларингоскопию под контролем микроскопа. Выписали Кристину из стационара уже на третий день. Теперь у нее дыхание свободное, голос звонкий, охриплости нет. Чувствует она себя хорошо и уже уехала домой в Луганск.