С Чебурашкой и мороженым: как Волгограде открывали сквер Строителей

На праздник пришел Чебурашка и обнимал всех желающих. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Это уже становится приятной традицией: каждый год ко Дню города в Волгограде открывается новое общественное пространство. В 2022-м волгоградцам подарили новую набережную с амфитеатром, в 2023-м – сквер Строителей. Можно сказать, что это совершенно новое пространство на месте заброшенного Сурского сквера, на который в последние годы можно было смотреть только со слезами. В среду, 6 сентября в честь открытия сквера Строителей в новом парке устроили праздник: с Чебурашкой, игровыми зонами, музыкой, ведущими, танцами и даже с фейерверком и раздачей мороженого. Смотрим, как в центре города открывали новый сквер, названный в честь профессионалов, отстроивших Сталинград.

Идею поставить в городе памятник строителям вынашивали десятилетиями. Создатель скульптуры в новом сквере Сергей Щербаков. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ожившие скульптуры своим присутствием еще больше оживили сквер. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все прошло тепло и даже по-семейному: волгоградцев не прогоняли как обычно через рамки, заставляя показывать содержимое сумок и карманов, территорию не обнесли металлическими ограждениями, как это бывает на всех мероприятиях. Напротив, развлекали, угощали лимонадом и мороженым, а огромный и бесконечно милый Чебурашка обнимал каждого, кому в этот вечер хотелось обниматься. А сфотографироваться с ожившими скульптурами и бронзовыми фигурками городских достопримечательностей мог каждый желающий от губернатора до обычного рабочего. Вообще в этот день в парке много говорили о рабочих руках, которые построили наш город. Теперь в Волгограде есть памятник строителям, и именно он стал доминантой этого сквера.

Волгоградцев угощали напитками и мороженым. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детям тоже разрешили строить. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Открывали памятник и новый сквер разные поколения: почетный строитель РФ Лев Алферов и воспитанница ГДЮЦа Арина Позднышева. По словам губернатора, это символично – сквер сделан с благодарностью к строителям города, но для будущих его жителей.

Почетный строитель РФ Лев Алферов открывал сквер с юной воспитанницей ГДЮЦа. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Несмотря на все трудности и сложности, нам удалось вернуть эту территорию в городскую собственность и построить здесь современный парк, который очень понравится горожанам и нашим гостям, —сказал на открытии нового городского пространства губернатор Андрей Бочаров. — Я очень рад, что нам удалось восстановить историческую справедливость: сквер посвящен строителям Царицына-Сталинграда-Волгограда. И, конечно, будущим поколениям.

Помимо скульптуры строителям, в сквере можно найти бронзовые достопримечательности Волгограда. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Пространство, несмотря на тяжелую смысловую нагрузку, которую в него вложили, получилось легким, современным, парящем. Над концепцией работали молодые архитекторы, которым удалось применить здесь современные фишки паркового дизайна, эко-материалы, модную архитектурную подсветку, при этом сохранив и подчеркнув основной посыл этого сквера. Кто-то придет сюда отдохнуть после бани, приема у врача, почитать книгу в ожидании детей и внуков с кружков и секций, кто-то устроит свидание или дружескую встречу. Комфортно здесь будет человеку любого возраста, даже если он спит в коляске. Для жаркой погоды в парке сделали теневые навесы и запустили каскадный фонтан, добавляют прохлады в этот жаркий сентябрь и полив газона.

Разрабатывали концепцию этого сквера молодые архитекторы из центра ВЯЗ. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Детская площадка из современных эко-материалов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде стало еще на один фонтан больше. В жарком летнем городе они должны быть на каждом шагу. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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